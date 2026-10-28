Bầu cử Quốc hội Israel rơi vào thế bế tắc

Theo kết quả thăm dò dư luận từ các điểm bỏ phiếu do các kênh truyền hình lớn thực hiện, khối đối lập do cựu Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Gadi Eisenkot dẫn đầu có lợi thế nhẹ với khoảng 52-53 ghế, trong khi khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khoảng 50 ghế. Các đảng Ả Rập chiếm khoảng 17-18 ghế.

Việc không bên nào đạt đa số tuyệt đối 61 ghế trong Quốc hội 120 ghế dẫn đến khả năng các đảng phải đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền, hoặc Israel tổ chức một cuộc bầu cử khác.

Lãnh đạo đảng Yashar, Gadi Eisenkot, ăn mừng tại trụ sở đảng ở Tel Aviv, Israel, ngày 28/10/2026 (Nguồn ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu rạng sáng ngày 28/10 tại trụ sở đảng Likud ở Jerusalem, ông Netanyahu khẳng định đảng Likud là đảng lớn nhất Israel và khối cánh hữu có đa số quyết định trong công chúng Do Thái và ủng hộ nhà nước Do Thái.

Ông kêu gọi thành lập chính phủ cánh hữu quốc gia mạnh mẽ, đồng thời bác bỏ khả năng lập chính phủ dựa vào các đảng Ả-rập, cho rằng điều đó sẽ gây nguy hiểm cho sự tồn tại của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại trụ sở đảng Likud ở Jerusalem, Israel, ngày 28/10/2026 (Nguồn ảnh: Reuters)



Trong bài phát biểu, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel đang có cơ hội lịch sử, một lần duy nhất, cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump để loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ Iran. Ông cũng nêu bật các thành tựu quân sự tại Gaza, Li-băng và Iran.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Israel kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10/2023. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 77,7%, mức cao kỷ lục trong hơn 20 năm qua. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố sau một hoặc hai ngày.



