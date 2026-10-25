Dự báo thời tiết ngày 26/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mưa rào cùng dông vài nơi

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.