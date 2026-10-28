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Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Biển Đông gió mạnh, sóng cao 4 mét

Thời sự 00:00:59.53
MC ZI

(HTV) - khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, cục bộ trên 250mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng cao tới 4m, biển động mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ sáng sớm nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng khả năng xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Biển Đông gió mạnh, sóng cao 4m - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân địa phương tại các khu vực bị ngập nặng

Ngoài vùng mưa lớn tập trung ở Trung Bộ, ngày và đêm nay, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng cao 2 - 3m, biển động.


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