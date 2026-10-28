Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Biển Đông gió mạnh, sóng cao 4m

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ sáng sớm 28/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng khả năng xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Trước đó, đêm 27/10 và sáng sớm 28/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đã xuất hiện mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 27/10 đến 3 giờ ngày 28/10 tại trạm Dương Hòa (TP. Huế) đạt 65,2mm, trạm Hồ Hòa Trung (TP Đà Nẵng) đạt 62,6mm.

Ngoài vùng mưa lớn tập trung ở Trung Bộ, ngày và đêm 28/10, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Mưa lớn tiếp diễn tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất (Ảnh: TTXVN)

Tại Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác trong chiều và tối 28/10, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 29/10, mưa lớn tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng cao 2 - 3m, biển động.

Trong ngày và đêm 28/10, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo ngày và đêm 29/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng ở cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Nguồn: TTXVN