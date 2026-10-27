Dự báo thời tiết ngày 28/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, đôi lúc có mưa

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.