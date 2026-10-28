“Chiến đấu thời Trung cổ” hút hàng trăm người tại Bắc Kinh

Kiếm, rìu và những bộ áo giáp kim loại xuất hiện giữa một công viên ở Bắc Kinh, biến bãi cỏ thành không gian mô phỏng chiến trường phương Tây thời Trung cổ. Tại đây, người tham gia Cúp Sơn Hà trực tiếp tranh tài, trong khi khán giả theo dõi từ bên ngoài khu vực được ngăn bằng hàng rào gỗ.

Chiến đấu thời Trung cổ diễn ra như thế nào ở Bắc Kinh?

Trong khu vực thi đấu, các đấu thủ mặc giáp kim loại, đội mũ trụ và sử dụng những loại vũ khí mô phỏng như kiếm, rìu, vũ khí cán dài. Những màn giao đấu diễn ra trên bãi cỏ, với sự tham gia của nhiều người cùng lúc.

Những chiếc mũ trụ và phụ kiện bảo hộ được sử dụng trong các trận đấu mô phỏng chiến trường phương Tây thời Trung cổ

Đáng chú ý, những bộ giáp không đơn thuần là trang phục hóa trang. Các đấu thủ sử dụng mũ trụ che kín phần lớn khuôn mặt, giáp bảo vệ phần thân cùng những mảnh kim loại bao phủ tay và chân.

Trong khi đó, khán giả tập trung theo dõi phía ngoài hàng rào gỗ. Hình ảnh các đấu thủ di chuyển, áp sát và giao đấu tạo nên điểm nhấn trực quan cho sự kiện.

Trang bị chiến đấu thời Trung cổ nặng bao nhiêu?

Một trong những điểm đáng chú ý của hoạt động là khối lượng trang bị mà người tham gia phải mang theo trong suốt trận đấu.

Người tham gia được hỗ trợ mặc áo giáp kim loại trước khi bước vào tranh tài tại Cúp Sơn Hà ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Guan Xiaoqi - người tham gia sự kiện, cho biết tổng trọng lượng trang bị của họ khoảng 30 kg, song có thể thay đổi tùy theo vóc dáng. Những người có thể hình lớn hơn có thể sử dụng bộ trang bị nặng hơn.

Bên cạnh đó, hình ảnh tại khu vực chuẩn bị cho thấy người chơi hỗ trợ nhau điều chỉnh những mảnh giáp kim loại trước khi bước vào tranh tài.

Từ phần giáp thân đến giáp vai và cánh tay, các chi tiết được kết hợp để tạo nên diện mạo của những chiến binh thời Trung cổ. Qua đó, người xem có thể hình dung phần nào quá trình chuẩn bị phía sau những màn giao đấu.

Từ hoạt động tái hiện lịch sử đến giải đấu quốc tế

Chiến đấu trong áo giáp bắt nguồn từ những cộng đồng có chung sở thích tái hiện lịch sử thời Trung cổ. Ban đầu, hoạt động gắn với việc tái hiện hình ảnh chiến binh và các trận đánh trong quá khứ.

Hàng trăm người tham gia sự kiện Cúp Sơn Hà, nơi các trận đấu tái hiện phong cách chiến đấu thời Trung cổ thu hút sự quan tâm của khán giả tại Bắc Kinh

Sau đó, loại hình này phát triển thành những giải đấu được tổ chức trên phạm vi toàn cầu, tạo điều kiện để những người cùng sở thích gặp gỡ và tranh tài.

Tại Trung Quốc, hoạt động xuất hiện khoảng 10 năm trước và đã thu hút một lượng người theo dõi nhất định. Đồng thời, sức hút của loại hình này ngày càng gia tăng tại những thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Sức hút của chiến đấu thời Trung cổ tại Trung Quốc

Không chỉ có những màn giao đấu, sự kiện Cúp Sơn Hà còn mang đến cơ hội quan sát trực tiếp các trang bị lấy cảm hứng từ thời trung cổ phương Tây.

Các đấu thủ sử dụng kiếm và vũ khí cán dài trong những màn giao đấu tại Cúp Sơn Hà, hoạt động đã du nhập vào Trung Quốc khoảng 10 năm trước

Những chiếc mũ trụ kim loại, phần giáp bảo vệ cơ thể và các loại vũ khí được đặt tại khu vực chuẩn bị là những chi tiết giúp người xem nhận diện rõ hơn đặc trưng của hoạt động.

Từ đó, Cúp Sơn Hà cho thấy sự hiện diện của một cộng đồng yêu thích tái hiện lịch sử thông qua hoạt động vận động và thi đấu. Những màn giao đấu trên bãi cỏ, cùng sự quan tâm của khán giả, góp phần tạo nên không khí sôi động cho sự kiện tại Bắc Kinh.