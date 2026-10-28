Sự trở lại bùng nổ của Baifern Pimchanok trong phim "Ngọc nữ báo thù"

Baifern Pimchanok thử thách diễn xuất với hai vai diễn đối lập

Trong phim truyền hình "Ngọc nữ báo thù", Baifern Pimchanok đảm nhận hai nhân vật Mutta và Munin - hai chị em sinh đôi có tính cách khác biệt. Nếu Mutta hiền lành, nhạy cảm và luôn khao khát tình yêu chân thành, Munin lại mạnh mẽ, quyết đoán và sẵn sàng đối diện với những thử thách để tìm ra sự thật.

Baifern Pimchanok trở lại màn ảnh với vai diễn chị em sinh đôi trong "Ngọc nữ báo thù" (Ảnh: one31thailand)

Biến cố xảy ra khi Mutta vướng vào mối quan hệ tình cảm với Jenphop, người đàn ông đã có vợ. Vợ của Jenphop là Nopnapha, một phụ nữ quyền lực có vị thế trong chính trường. Khi cuộc sống của Mutta rơi vào bi kịch, Munin phát hiện thi thể em gái và nghi ngờ đằng sau cái chết ấy còn nhiều uẩn khúc.

Một cảnh trong phim "Ngọc nữ báo thù" của Baifern Pimchanok và Jes Jespipat (Ảnh: one31thailand)

Không chấp nhận mất em gái mà chưa tìm ra nguyên nhân, Munin quyết định sống dưới danh tính của Mutta để tiếp cận những người liên quan. Từ đây, cô từng bước lần theo manh mối, tìm cách vạch trần những bí mật bị che giấu và buộc những người đứng sau bi kịch phải đối diện với hậu quả.

Poster phim Ngọc Nữ Báo Thù hé lộ không khí căng thẳng và những xung đột kịch tính trong phim (Ảnh: one31thailand)

Việc hóa thân thành hai nhân vật có tâm lý trái ngược đặt ra yêu cầu đáng chú ý đối với Baifern Pimchanok. Nữ diễn viên phải thể hiện nét mong manh của Mutta, đồng thời khắc họa sự cứng rắn của Munin khi bước vào hành trình báo thù. Sự thay đổi trong cách ứng xử, thái độ và động cơ của nhân vật cũng góp phần tạo nên những tình huống căng thẳng xuyên suốt bộ phim.

Baifern Pimchanok - Munin bị cuốn vào cuộc chiến giữa tình yêu, quyền lực và sự trả thù

Bên cạnh câu chuyện của hai chị em sinh đôi, "Ngọc nữ báo thù" tập trung vào mối quan hệ phức tạp giữa Mutta, Jenphop và Nopnapha. Từ một chuyện tình dẫn đến tổn thương, câu chuyện dần mở rộng thành cuộc đấu trí giữa những người có lợi ích và bí mật riêng.

Baifern Pimchanok phải thể hiện nét mong manh của Mutta, đồng thời khắc họa sự cứng rắn của Munin khi bước vào hành trình báo thù (Ảnh: one31thailand)

Trong vai Nopnapha, Benz Pornchita đối đầu với tuyến nhân vật do Baifern Pimchanok thể hiện. Sự khác biệt về vị thế, tính cách và cách bảo vệ lợi ích cá nhân tạo nên xung đột trung tâm của phim. Trong khi đó, Jes Jespipat và Poh Natthawut góp mặt với những nhân vật có liên hệ mật thiết đến các biến cố của Mutta và Munin.

Benz Pornchita vào vai Nopnapha, nhân vật đối đầu trực diện với Munin trong cuộc chiến đầy toan tính (Ảnh: one31thailand).

Tác phẩm đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa công lý và trả thù: liệu việc vạch trần sự thật có thể giúp người ở lại tìm được bình yên, hay sẽ tiếp tục đẩy họ vào vòng xoáy tổn thương? Hành trình của Munin vì thế không chỉ là cuộc truy tìm người đứng sau cái chết của em gái, mà còn là quá trình đối diện với những lựa chọn và hệ quả khó lường.

"Ngọc nữ báo thù" - The Hidden Shadow có 16 tập, thời lượng khoảng 45 phút mỗi tập. Tại Việt Nam, phim phát hành trên TV360 từ ngày 26/10/2026.

Nguồn tin: one31thailand