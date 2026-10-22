Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 23/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.