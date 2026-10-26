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Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 00:00:59.54
ĐỨC PHONG

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 2.

TP. Hà Nội

Có mây, đêm mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

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