Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, phiên thảo luận chuyên đề tập trung làm rõ những điều kiện tiên quyết để đưa trí tuệ nhân tạo (A.I.) vào giải quyết các bài toán hạ tầng trọng điểm của đô thị lớn, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ công và đời sống người dân. Đặc biệt, sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn khi đi sâu phân tích năng lực thực thi, hành lang thể chế và bài toán tối ưu hóa nguồn lực trong kỷ nguyên số.

Điều kiện tiên quyết khi triển khai A.I. tại các đô thị lớn

Mô hình chiếu sáng thông minh tích hợp A.I. tại Paris giúp tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng hàng năm, là kinh nghiệm thực tiễn cho các siêu đô thị

Các chuyên gia quốc tế nhận định, việc xây dựng thành phố thông minh không nên chỉ tập trung chạy theo công nghệ A.I. một cách đơn lẻ hoặc mang tính hình thức. Thay vào đó, các địa phương cần bắt đầu bằng những mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được và tính toán kỹ lưỡng chi phí - hiệu quả đầu tư trước khi quyết định phân bổ ngân sách.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn đúng đắn các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù hạ tầng của từng khu vực sẽ giúp tránh tình trạng lãng phí nguồn lực công và đảm bảo tính bền vững lâu dài.



Kết nối dữ liệu công - tư để tối ưu hóa nguồn lực đô thị

Dữ liệu và công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn kết trực tiếp với nhu cầu thực tế của cộng đồng, đặc biệt là việc quan tâm bảo vệ quyền lợi của các nhóm yếu thế trong xã hội. Chính quyền các đô thị cần chủ động thúc đẩy cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch và hiệu quả giữa hai khu vực công và tư nhân nhằm tạo ra hệ sinh thái số toàn diện, tránh tình trạng bị cô lập thông tin.

Tại Seoul, Hàn Quốc, nơi chính quyền yêu cầu các dịch vụ gọi xe tư nhân chia sẻ dữ liệu về nhu cầu đi lại ban đêm để tối ưu hóa hoạt động xe buýt công cộng. Hoặc như khi có ngập lụt, việc xác định vị trí các khu nhà ở trũng thấp và điều chỉnh hệ thống cảnh báo là một trong những giải pháp nhằm tăng khả năng ứng phó với rủi ro. Bà Alissa Raj - Phó Giám đốc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương Mạng lưới 40 Cities

Phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng A.I. trong điều phối giao thông và kết nối dữ liệu đô thị

Cụ thể là, các lĩnh vực ưu tiên tích hợp dữ liệu đô thị hiện nay bao gồm hệ thống giao thông nhằm điều phối tín hiệu đèn và phân luồng phương tiện dựa trên dữ liệu lưu lượng thời gian thực, công tác ứng phó ngập lụt để định vị các vùng trũng thấp nhằm tự động kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm, cùng với việc chia sẻ dữ liệu dịch vụ công giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tư nhân nhằm phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Thể chế, nhân lực và bài toán thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh

Mặt khác, ông Bùi Đào Thái Trường - Đại diện Roland Berger Việt Nam nhấn mạnh rằng các siêu đô thị cần xác định chính xác bài toán cốt lõi, xây dựng khung quản trị rủi ro chặt chẽ, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách có năng lực số và bảo đảm nguồn ngân sách duy trì dài hạn cho hạ tầng công nghệ.

Các chuyên gia trao đổi về khung quản trị rủi ro và năng lực thực thi số, chìa khóa để triển khai thành công chiến lược đô thị thông minh tại TP. Hồ Chí Minh

Từ thực tiễn phát triển của TP. Hồ Chí Minh, việc ứng dụng A.I. trong quản trị đô thị đòi hỏi phải bắt đầu từ những bài toán cấp thiết nhất với sự phối hợp đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng. Tuy nhiên, để các giải pháp này vận hành trơn tru, đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh cho rằng thành phố cần phân định rõ vai trò và trách nhiệm của từng đơn vị. Vì vậy, việc bảo đảm dữ liệu được chia sẻ chính xác và kịp thời chính là chốt chặn quan trọng nhất quyết định sự thành bại của chiến lược xây dựng đô thị thông minh trong tương lai.