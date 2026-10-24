CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Dự báo thời tiết ngày 25/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đời sống 00:01:26.95
MC ZI

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 25/10/2026, TP. Hồ Chí Minh Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 24/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 24/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Ảnh 2.

TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.


Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.


Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.


Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.


Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.


Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.


Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Danh sách tập

Dự báo thời tiết ngày 24/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 24/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 23/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 23/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 21/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 21/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 20/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông

Dự báo thời tiết ngày 20/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông

Các chương trình khác