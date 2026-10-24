Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước
TP. Hà Nội
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.
Tây Bắc Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.
Đông Bắc Bộ
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.
Nam Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.