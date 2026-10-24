Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.





Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.





Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.





Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.





Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.





Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.





Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.