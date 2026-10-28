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Dự báo thời tiết ngày 29/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

MC ZI
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(HTV) - Theo dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh 29/10/2026

Dự báo thời tiết ngày 29/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 29/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 2.

TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào vài nơi, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ.


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