Trung tâm do Chi nhánh Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành lập. Mô hình hướng đến phát huy nguồn lực văn hóa, kết nối các giá trị truyền thống với công nghệ và phương thức sáng tạo hiện đại.

Thúc đẩy sáng tạo, phát triển sản phẩm văn hóa

Định hướng của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp Văn hóa là tạo sự kết nối giữa nguồn lực văn hóa với công nghệ và sáng tạo hiện đại. Trong đó, nghệ thuật và các giá trị văn hóa truyền thống được đặt trong mối liên hệ với hoạt động sáng tạo, phát triển sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp Văn hóa ra mắt tại phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh, với định hướng kết nối công nghệ, nghệ thuật và doanh nghiệp

Trung tâm hướng đến khai thác nguồn lực văn hóa, đồng thời tạo sự kết nối giữa các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và doanh nghiệp. Đây là hướng tiếp cận nhằm đưa những ý tưởng sáng tạo vượt ra khỏi phạm vi ý tưởng, trở thành các sản phẩm văn hóa có khả năng phục vụ nhu cầu của công chúng.

Việc kết hợp công nghệ với nghệ thuật cũng góp phần mở rộng cách thức khai thác và giới thiệu các giá trị văn hóa. Những yếu tố truyền thống có thể được tiếp cận thông qua các hình thức sáng tạo phù hợp với đời sống hiện đại, tạo thêm cơ hội lan tỏa đến người dân và du khách.

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đô thị

Cùng với sự ra đời của trung tâm, mô hình Không gian Văn hóa Làng Phố tại phường Tân Sơn Nhất được định hướng khai thác, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đô thị.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Không gian Văn hóa Làng Phố, góp phần giới thiệu và lan tỏa giá trị văn hóa đến công chúng

Mô hình dự kiến khai thác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực địa phương và hoạt động trải nghiệm văn hóa phục vụ người dân, du khách. Đây cũng là không gian để nghệ nhân trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống, giúp công chúng tiếp cận trực tiếp hơn với các giá trị văn hóa.

Thông qua hoạt động trình diễn và trải nghiệm, các nghề truyền thống có thêm cơ hội được giới thiệu trong môi trường sinh hoạt cộng đồng. Không gian Làng Phố đồng thời hướng đến việc trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, góp phần duy trì sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Từ việc kết nối công nghệ, nghệ thuật và doanh nghiệp đến khai thác các hoạt động văn hóa truyền thống, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp Văn hóa và mô hình Không gian Văn hóa Làng Phố hướng đến mở rộng cách thức phát huy nguồn lực văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh.