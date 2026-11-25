Bằng chiến lược kết hợp hài hòa giữa các chương trình nghệ thuật tôn vinh bản sắc truyền thống, chuỗi đại nhạc hội quy mô lớn cùng việc nâng cấp hạ tầng biểu diễn hiện đại, Thành phố đang tạo đòn bẩy mạnh mẽ để phát triển kinh tế đêm và giữ chân du khách.

Hòa chung dòng chảy kích cầu du lịch cuối năm, Lãnh Mỹ A Show vừa chính thức ra mắt với lịch diễn định kỳ vào tối thứ Năm hằng tuần. Với phần thuyết minh song ngữ Việt - Anh, chương trình mang đến một sản phẩm du lịch đêm đậm chất Nam Bộ, giúp du khách trong nước và quốc tế dễ dàng tiếp cận câu chuyện lịch sử về vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa.

Lãnh Mỹ A Show ra mắt với lịch diễn định kỳ tối thứ Năm hằng tuần, mang đến sản phẩm du lịch đêm đậm bản sắc Nam Bộ

Chia sẻ về tâm huyết dành cho dự án, Nhà thiết kế Võ Việt Chung cho biết: "Qua Lãnh Mỹ A Show, tôi mong muốn khán giả hiểu thêm về An Giang, về Sài Gòn - Gia Định xưa, về miền Tây Nam Bộ và văn hóa sông nước. Tất cả tạo nên một câu chuyện đặc trưng miền Nam".

Dưới góc nhìn chuyên gia, bà Nguyễn Thanh Giang - Giám đốc điều hành Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship nhận định, điểm đặc trưng nhất của TP. Hồ Chí Minh chính là sự đa dạng. Việc quy tụ các dòng chảy văn hóa từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng sự giao thoa quốc tế đã làm phong phú thêm cho văn hóa bản địa, tạo sức hút riêng biệt cho đô thị.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng 12%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hồ Chí Minh đang dồn lực đầu tư vào 5 lĩnh vực mũi nhọn gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và xuất bản. Song hành cùng các show diễn di sản, thị trường biểu diễn quy mô lớn cũng ghi nhận sự bùng nổ ấn tượng, mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ đi kèm.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Unicorp và Unimedia đánh giá: "Dùng concert hoặc các chương trình văn hóa chính là công cụ hữu hiệu để vừa lan tỏa thông điệp về giải trí tích cực, đồng thời cũng là cầu nối văn hóa thiết thực đến với bạn bè quốc tế".

TP. Hồ Chí Minh định vị công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tuy nhiên, để sự phát triển này đi vào chiều sâu, Tiến sĩ Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh bài toán lồng ghép giá trị bản địa vào các sự kiện giải trí: "Chúng ta phải kết hợp giá trị gì, sản phẩm gì vào concert để phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ. Chúng tôi hy vọng concert giúp người tiêu dùng hiểu sâu về các đặc sản, thủ công mỹ nghệ, hồn cốt của các nghệ nhân hay làng nghề truyền thống của TP. Hồ Chí Minh, đây mới là một bước đi mới mẻ".

Việc chủ động đổi mới và khai thác hiệu quả giá trị kinh tế từ các sản phẩm sáng tạo không chỉ giúp TP. Hồ Chí Minh kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn tầm thành trung tâm âm nhạc, sự kiện quốc tế hàng đầu khu vực.