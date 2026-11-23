Lan tỏa sắc màu văn hóa Việt tại phường Thông Tây Hội

Diễn ra tại Công viên Làng Hoa, Ngày hội "Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt" thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Không gian ngày hội trở nên sôi nổi với những chương trình giao lưu, trải nghiệm phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Phường Thông Tây Hội tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” với các hoạt động văn hóa và chăm lo an sinh xã hội

Điểm nhấn của chương trình là hội thi "Nét đẹp Áo dài Việt" với sự tham gia của 31 khu phố, cơ quan, đơn vị và trường học. Bên cạnh đó, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực truyền thống cùng những trò chơi dân gian tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi nổi, góp phần gắn kết người dân trên địa bàn.

Gắn kết cộng đồng qua các hoạt động an sinh văn hóa xã hội

Không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân. Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho người dân trên địa bàn.

Các tiết mục trình diễn áo dài truyền thống và hoạt động trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội

Thông qua những hoạt động thiết thực, Ngày hội "Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt" góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng đến xây dựng phường Thông Tây Hội ngày càng văn minh, nghĩa tình.



