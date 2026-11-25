Định vị bản sắc văn hóa TP. Hồ Chí Minh: Nền tảng phát triển bền vững

Trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, một yếu tố quan trọng được nhắc đến là định vị và quảng bá thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước - đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xác lập rõ hơn "chân dung văn hóa" của mình. Là vùng đất được hình thành từ quá trình giao lưu, hội tụ và tiếp biến văn hóa – việc định vị bản sắc văn hóa là nền tảng để thành phố phát triển bền vững, cũng như xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh định vị bản sắc văn hóa và hệ giá trị con người đặc trưng trong kỷ nguyên phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết 80

Hơn 300 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn – Gia Định là vùng đất ghi dấu quá trình khai phá, mở cõi và hội tụ cư dân từ nhiều vùng miền. Trên nền tảng văn hóa Việt, sự giao thoa với các cộng đồng dân tộc, cùng những dòng chảy văn hóa khác đã tạo nên diện mạo đa dạng, phóng khoáng của vùng đất phương Nam.

Đó không chỉ là những công trình kiến trúc, đình chùa, lễ hội hay nghệ thuật truyền thống, mà còn là những giá trị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác: yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

PGS.TS Phan Anh Tú - Trưởng khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho rằng sự đa dạng này góp phần tạo nên hệ giá trị chung của đất nước, đồng thời định hình nét riêng biệt cho từng cộng đồng tộc người. Là một đô thị mang tính chất văn hóa "thống nhất trong đa dạng" từ quá khứ đến hiện tại, TP. Hồ Chí Minh sở hữu các giá trị bản sắc đóng vai trò là nền tảng tinh thần và động lực để người dân phát huy văn hóa cùng niềm tự hào của người công dân thành phố.

12 giá trị cốt lõi định hình con người TP. Hồ Chí Minh

Kế thừa những giá trị truyền thống, TP. Hồ Chí Minh đang đặt ra yêu cầu xây dựng hệ giá trị con người phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Dự thảo đề xuất 12 giá trị cốt lõi, gồm: Yêu nước – Đoàn kết – Nghĩa tình; Trung thực – Trách nhiệm – Kỷ cương; Năng động – Sáng tạo – Văn minh; Tự cường – Tiên phong – Hội nhập. Đây là sự kết nối giữa bản sắc truyền thống với những phẩm chất cần có của con người trong một đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất 12 giá trị cốt lõi của con người TP. Hồ Chí Minh trong thời đại mới



Bảo tồn di sản thời đại số và phát triển công nghiệp văn hóa

Cùng với việc đặt con người làm trung tâm, tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị cũng đặt ra yêu cầu bảo tồn di sản gắn với giáo dục, sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Với TP. Hồ Chí Minh, điều này đòi hỏi những cách làm mới để di sản không chỉ được lưu giữ, mà còn trở thành nguồn lực phát triển và được tiếp nối qua các thế hệ.

Ứng dụng công nghệ quét mã QR tại bảo tàng, di tích giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin

Đề cập đến công tác bảo tồn di sản trong thời đại số, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Lộc (Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh) cho rằng cần đẩy mạnh việc số hóa di tích thông qua các hình thức như quét mẫu 3D, tạo mã QR liên kết với hình ảnh, bản dịch và phiên âm, qua đó giúp du khách dễ dàng truy cập đầy đủ thông tin chi tiết khi đến tham quan.

Bên cạnh giải pháp công nghệ, PGS.TS Phan Anh Tú - Trưởng khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới các phương thức bảo tồn nhằm trao truyền hiệu quả giá trị di sản cho thế hệ sau.

Với chiến dịch đa truyền thông "Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity", mỗi ký ức, mỗi trải nghiệm, mỗi khoảnh khắc nhỏ bé đều hòa vào nhịp sống lớn, góp phần tạo nên diện mạo thành phố

Đồng quan điểm về tính kế thừa và phát huy, PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh khẳng định di sản chỉ thực sự có sức sống bền vững trong đời sống đương đại khi người dân được xác định là chủ thể sáng tạo, thực hành và lan tỏa văn hóa, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò người thụ hưởng.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, TP. Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò tiên phong về đổi mới, sáng tạo. Điều làm nên chiều sâu và bản sắc riêng của thành phố không chỉ nằm ở tốc độ phát triển, mà ở dòng chảy văn hóa bền vững được vun đắp qua thời gian. TP. Hồ Chí Minh xác định xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị truyền thống trong bối cảnh đô thị hiện đại là định hướng chiến lược, góp phần khẳng định vị thế đặc biệt của thành phố mang tên Bác.