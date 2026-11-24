Quảng cáo hiện đại gắn với giá trị văn hóa Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Hiệp hội Quảng cáo TP. Hồ Chí Minh tổ chức Không gian ngành Quảng cáo tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện giới thiệu nhiều loại hình quảng cáo, từ quảng cáo ngoài trời, trực tuyến đến quảng cáo xanh, phát thanh và truyền hình. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tọa đàm và diễn đàn chuyên đề.

Lễ khai mạc Không gian ngành Quảng cáo tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực quảng cáo mở ra nhiều cơ hội đổi mới phương thức sáng tạo và tiếp cận công chúng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo ra những sản phẩm hiện đại mà còn phải giữ được nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Theo định hướng được chia sẻ tại sự kiện, các sản phẩm quảng cáo cần kết hợp tiến bộ khoa học, công nghệ với giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, ngành quảng cáo có thể phát triển những sản phẩm mang dấu ấn riêng, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh và bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hướng đến mục tiêu doanh thu 80.000 tỉ đồng vào năm 2030

Theo thông tin tại chương trình, dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam xác định quảng cáo là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa, thuộc nhóm 6 ngành chiến lược. Điều này cho thấy vai trò của ngành quảng cáo trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Các hình thức quảng cáo hiện đại góp phần tạo nên diện mạo năng động cho đô thị

Cùng với định hướng đó, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam được ban hành năm 2025 đặt mục tiêu doanh thu ngành quảng cáo đạt 80.000 tỉ đồng vào năm 2030. Để hướng đến mục tiêu này, việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực sáng tạo được xem là những yếu tố quan trọng, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho toàn ngành.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, A.I. đang hỗ trợ hiệu quả nhiều công đoạn, từ thiết kế đến sản xuất nội dung quảng cáo. Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, còn con người vẫn giữ vị trí trung tâm trong việc định hình ý tưởng và tạo nên giá trị khác biệt cho sản phẩm.

Vì vậy, bên cạnh việc tận dụng những tiến bộ công nghệ, ngành quảng cáo cần chú trọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong từng sản phẩm sáng tạo. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời tạo nền tảng cho ngành phát triển bền vững.



