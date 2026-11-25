Concert quốc gia tạo chuỗi giá trị mới cho công nghiệp văn hóa

Thành công của các sự kiện biểu diễn quy mô lớn như concert quốc gia, đang mở ra nhiều thuận lợi cho hành trình phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Một chương trình được tổ chức chuyên nghiệp có thể vận hành trọn vẹn chuỗi giá trị kinh tế từ khâu sáng tạo, sản xuất đến phân phối và khai thác nội dung.

Các sự kiện biểu diễn quy mô lớn góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam



Bên cạnh đó, khi sản phẩm nghệ thuật mang bản sắc riêng và tiếp cận đúng nhu cầu thị trường, giá trị sáng tạo hoàn toàn có thể chuyển hóa thành doanh thu thương mại. Đồng thời, quá trình khai thác hiệu quả các chương trình này góp phần trực tiếp quảng bá hình ảnh quốc gia đến đông đảo công chúng.

Các sản phẩm nghệ thuật góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia

Phát triển concert quốc gia, mở rộng nguồn thu từ công nghiệp văn hóa

Tại TP. Hồ Chí Minh, sức hút của thị trường âm nhạc đã được minh chứng qua hai chương trình ăn khách với giới trẻ là "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng thu hút nhiều giới trẻ

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh phát triển công nghiệp văn hóa sẽ góp phần trực tiếp vào GDP, qua đó đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay, concert không chỉ dành cho giới trẻ, chúng ta có thể làm những concert truyền thống. Tôi tin rằng những chương trình nghệ thuật truyền thống vẫn có khán giả sẵn sàng mua vé thưởng thức. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh

"Khi Nhà nước và người dân cùng tham gia tổ chức, khán giả đến xem chương trình sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú, mua sắm và sử dụng các dịch vụ khác, qua đó tạo ra nguồn thu cho địa phương", Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết.

Phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp trực tiếp vào GDP của quốc gia



Từ đó, mô hình tổ chức định kỳ theo phương thức Nhà nước và người dân cùng làm được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa sang các ngành dịch vụ đô thị. Dòng khán giả đến thưởng thức nghệ thuật sẽ trực tiếp gia tăng chi tiêu cho lưu trú, mua sắm và tiêu dùng tại chỗ.

Nghệ sĩ góp sức lan tỏa bản sắc Việt tại các concert quốc gia

Để các chương trình nghệ thuật chính luận chạm tới số đông công chúng, yếu tố dàn dựng đóng vai trò then chốt. Theo đó, Tổng đạo diễn chương trình "Tổ quốc trong tim" Đặng Lê Minh Trí cho biết sự kiện năm 2026 kết hợp nhiều thế hệ nghệ sĩ nhằm hòa quyện dòng nhạc Cách mạng đi cùng năm tháng với âm nhạc đương đại.

Các chương trình nghệ thuật chính luận ngày càng chạm tới số đông công chúng



Đặc biệt, sự giao thoa này giúp khán giả thuộc nhiều lứa tuổi cùng hòa nhịp và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Vì vậy, đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn cũng đối diện với yêu cầu khắt khe hơn về mặt chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Chia sẻ về hành trình tham gia chương trình mang tính quốc gia, ca sĩ Noo Phước Thịnh thừa nhận các nghệ sĩ đều mang áp lực lớn khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định tập thể nghệ sĩ luôn chung tay kể lại câu chuyện đất nước bằng âm nhạc để thế hệ trẻ thêm tự hào.

Ngoài ra, lớp ca sĩ trẻ cũng xem việc thể hiện các tác phẩm về quê hương là sứ mệnh lâu dài. Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc bày tỏ niềm vinh dự khi đại diện nghệ sĩ trẻ lan tỏa năng lượng tích cực qua các ca khúc ca ngợi đất nước. Bên cạnh đó, ca sĩ Hòa Minzy cũng nhấn mạnh việc ra mắt MV và biểu diễn nhạc quê hương trên sân khấu mang ý nghĩa rất lớn đối với cô.

Concert quốc gia cần chiến lược phát triển dài hạn

Thực tế, các chương trình biểu diễn quy mô lớn cho thấy khán giả hoàn toàn sẵn sàng đón nhận sản phẩm nghệ thuật giàu tính dân tộc. Do đó, bài toán đặt ra là tiếp tục khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa sẵn có gắn với tư duy vận hành thị trường hiện đại.

Khán giả hoàn toàn sẵn sàng đón nhận các sản phẩm nghệ thuật giàu tính dân tộc



Nhờ vậy, việc xây dựng những thương hiệu biểu diễn định kỳ mang dấu ấn Việt Nam sẽ là hướng đi quan trọng để ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.



