Tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gìn giữ và không ngừng làm giàu bản sắc dân tộc.

Văn hóa cần thấm sâu vào từng quyết sách, đời sống xã hội, mỗi gia đình và nhân cách con người, trở thành sức mạnh nội sinh cho khát vọng phát triển đất nước.

Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu tiếp nối mạch nguồn văn hóa nghìn năm, phát huy giá trị di sản, khơi thông nguồn lực văn hóa và vun đắp những nền tảng đạo đức của người Việt trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Vietnamplus, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Triệu Thế Hùng chia sẻ những suy ngẫm về bản sắc, nguồn lực văn hóa và các điểm tựa hình thành nhân cách con người Việt Nam.

Giữ bản sắc trong dòng chảy hội nhập

- Nhìn lại chặng đường 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, theo ông, những giá trị và tư tưởng nào của Hội nghị cần tiếp tục được kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay?

PGS.TS Triệu Thế Hùng: Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường phục hưng văn hóa, đồng thời xác định định hướng phát triển rõ ràng cho văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Triệu Thế Hùng. (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)

Hội nghị đã góp phần tạo nên mạch nguồn xuyên suốt cho nền văn hóa dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử. Mạch nguồn ấy tiếp tục được kế thừa và phát triển trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập sâu rộng hiện nay.

Giá trị của quá trình tiếp nối này trước hết nằm ở khả năng bảo vệ bản sắc riêng của dân tộc. Đồng thời, nó mở ra tâm thế chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, qua đó làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam.

- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và Nghị quyết 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc?

PGS.TS Triệu Thế Hùng: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, được thể chế hóa bằng Nghị quyết 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, là chủ trương, chính sách kịp thời trong bối cảnh hiện nay.

Giá trị của văn hóa Việt Nam là giữ được bản sắc riêng của mình, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Triệu Thế Hùng

Chúng ta đang đứng trước yêu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, bảo tồn không nên chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những di sản gốc hiện diện tại các địa phương, trong những ngôi đình, ngôi chùa. Quan trọng hơn, cần lan tỏa các biểu tượng, biểu trưng văn hóa Việt Nam, đưa những giá trị ấy đến với công chúng thông qua các phương tiện truyền thông, để không chỉ những người quan tâm đến văn hóa mà cả cộng đồng quốc tế nhận diện được bản sắc Việt Nam.

Ở bất cứ đâu, khi nhìn thấy một công trình kiến trúc, một tác phẩm điêu khắc, một món ăn, một di sản thiên nhiên hay di sản do con người kiến tạo, người ta đều có thể nhận ra đó là những giá trị thuộc về Việt Nam. Đó chính là cách bảo tồn và phát huy di sản trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Đây cũng là một trong những nội dung cốt lõi, có ý nghĩa định hướng của Nghị quyết 80.

- Cùng với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa đang được đặt ra như một hướng đi để khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển đất nước. Theo ông, cần nhìn nhận mối quan hệ giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế văn hóa như thế nào?

PGS.TS Triệu Thế Hùng: Một nội dung quan trọng khác của các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa là tạo cơ sở để Quốc hội thể chế hóa thành các đạo luật liên quan đến công nghiệp văn hóa.

Du khách quốc tế tham quan di sản Thánh địa Mỹ Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Công nghiệp văn hóa hướng tới việc chuyển hóa nguồn lực văn hóa, tài nguyên văn hóa và những lợi thế của đất nước về thế sông, thế núi, cảnh quan, vị trí địa lý thành giá trị kinh tế. Những nguồn lực đó có thể được khai thác để phát triển kinh tế du lịch, đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia.

Bên cạnh mục tiêu thường xuyên là bảo tồn, phát huy và gìn giữ văn hóa Việt Nam, quảng bá các giá trị văn hóa ra thế giới, chúng ta cần quan tâm đến khả năng chuyển hóa những giá trị ấy thành nguồn thu cho ngành du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai. Xét đến bản chất, công nghiệp văn hóa ở đây cũng chính là kinh tế văn hóa.

Bồi đắp cốt cách văn hóa người Việt

- Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi, đặc biệt dưới tác động của công nghệ và môi trường số, ông đánh giá đâu là những giá trị cốt lõi cần được gìn giữ trong mỗi gia đình để tạo nền tảng cho văn hóa Việt Nam?

PGS.TS Triệu Thế Hùng: Trước hết, cần khẳng định truyền thống văn hóa Việt Nam là truyền thống coi trọng đạo đức: đạo đức của mỗi con người, đạo đức bản thân, đạo đức gia đình, dòng họ và cộng đồng địa phương. Những giá trị ấy nằm trong tổng thể các vùng văn hóa của Việt Nam, gồm Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Dù đất nước có 63 hay 34 tỉnh, thành phố thì những vùng văn hóa ấy vẫn mang những đặc trưng riêng của người Việt. Phong tục, tập quán của mỗi vùng góp phần hình thành nhân cách, đạo đức con người Việt Nam. Chính những nền tảng văn hóa đó đã giúp người Việt giữ được bản sắc và những phẩm chất riêng trong suốt chiều dài lịch sử.

Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng. Với vị trí địa chính trị, địa lý là cửa ngõ của Đông Nam Á, đất nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn giao lưu, tiếp biến văn hóa. Lần thứ nhất là quá trình giao thương, tiếp xúc với Ấn Độ; lần thứ hai là sự hội nhập mang tính cưỡng bức trong quá trình Hán hóa, chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa; lần thứ ba là quá trình tiếp xúc, hội nhập với phương Tây, cụ thể là Pháp. Ngày nay, chúng ta chủ động, tự nguyện hội nhập quốc tế.

Các sản phẩm du lịch được xây dựng trên nền tảng giá trị di sản. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Qua những chặng đường đó, điều cốt lõi cần được gìn giữ vẫn là nền tảng đạo đức văn hóa của mỗi con người và mỗi gia đình Việt Nam.

- Theo ông, những điểm tựa nào góp phần hình thành nhân cách, đạo đức con người Việt Nam qua các thế hệ?

PGS.TS Triệu Thế Hùng: Theo quan niệm văn hóa truyền thống, để hình thành nhân cách và đạo đức của người Việt, mỗi con người cần có năm điểm tựa.

Thứ nhất, điểm tựa trời đất. Người Việt luôn có quan niệm về vũ trụ quan, không gian và thiên nhiên. Con người sống hòa mình với thiên nhiên, có trách nhiệm bảo tồn sông núi. Bởi anh tú của đất trời chính là sông núi, tinh hoa của sông núi là con người. Nơi nào biết giữ gìn vùng đất địa linh thì nơi đó có thể sinh ra nhân kiệt.

Thứ hai, điểm tựa hồn thiêng sông núi. Đây là điểm tựa mà không phải quốc gia nào cũng có. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, đất nước ta đều xuất hiện những vị anh hùng dân tộc đứng lên bảo vệ non sông. Khí thiêng, hồn phách của dân tộc Lạc Hồng luôn hiện diện trong hành trình dựng nước và giữ nước.

Từ những vị minh quân, anh quân của các triều đại đến những anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến, mỗi thời kỳ lịch sử đều có những con người đứng lên gánh vác vận mệnh đất nước. Vì vậy, chúng ta phải biết tri ân những thế hệ đi trước.

Ngày nay, các anh hùng liệt sỹ vẫn được Đảng, Nhà nước và toàn dân quan tâm tri ân thông qua nhiều chương trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, trong đó có chương trình 500 ngày đêm tìm mộ liệt sỹ. Đó là sự tri ân đối với hồn thiêng sông núi, hồn thiêng dân tộc. Máu của các anh đã hòa vào đất và nước, góp phần tạo nên đất nước này. Hồn thiêng của các anh vẫn hòa vào sông núi, bảo vệ và phù trợ cho non sông Việt Nam. Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị thiêng liêng ấy.

Thứ ba, điểm tựa đất nước. Mỗi người đều có một quê hương, một đất nước. Đối với người Việt Nam, lòng yêu nước luôn là tinh thần quật cường. Dù đi đến đâu, quê hương và đất nước vẫn luôn ở trong tim mỗi người.

Đất nước là nơi sinh ra chúng ta, bảo đảm khuôn khổ pháp luật và tạo dựng môi trường sống. Giữa một thế giới có nhiều biến động, Việt Nam là nơi chúng ta có thể sống, làm việc, học tập và xây dựng cuộc sống bình yên. Đất nước cũng là nơi chúng ta có thể trở về, có đất để tri ân, tưởng nhớ và an táng tổ tiên. Mỗi người đều có một quê hương để hướng về.

Cộng đồng người Việt tại Israel quây quần gói bánh chưng đón Tết cổ truyền, cùng gìn giữ phong tục và hương vị quê hương nơi đất khách. (Ảnh: TTXVN)

Thứ tư, điểm tựa gia tiên và dòng tộc. Người Việt Nam luôn coi trọng dòng họ, bởi quan niệm “cây có gốc, suối có nguồn.” Việc tri ân tổ tiên, gìn giữ truyền thống gia tộc là một nét văn hóa sâu sắc.

Quan niệm “Phúc đức thì phải tài bồi hậu” nhắc nhở mỗi người phải biết vun đắp phúc đức của dòng họ, sống lương thiện, có trách nhiệm để những giá trị tốt đẹp được trao truyền và tiếp nối qua các thế hệ. Đó cũng là một điểm tựa quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt hôm nay.

Thứ năm, điểm tựa quan trọng nhất là gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình ổn định thì xã hội mới có được trật tự, sự ổn định. Khi con người bất an, gia đình bất ổn thì xã hội cũng khó có thể ổn định.

Gia đình là nơi có cha mẹ sinh thành, có vợ chồng, con cái và những người thân gắn bó với nhau bằng tình cảm, nhân duyên. Nếu xây dựng được gia quy tốt, hình thành văn hóa gia đình lành mạnh thì mỗi gia đình sẽ góp phần tạo nên một xã hội thái bình, bình yên.

Bên cạnh năm điểm tựa ấy, mỗi người còn phải biết tự rèn tâm, sửa tính và trân trọng bản thân. Trước hết là biết giữ gìn thân thể, không sa vào các tệ nạn làm tổn hại sức khỏe, nhân phẩm. Quan trọng hơn là phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, thể hiện lòng yêu nước, tránh tham gia và lan truyền những thông tin, lời nói tiêu cực, thiếu trách nhiệm, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Mỗi người cần biết trân trọng những điều kiện sống mà đất nước mang lại, có ý thức tri ân và trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, tự rèn luyện để trở thành người Việt Nam có đầy đủ phẩm chất, trí tuệ và thể chất, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, thời đại hội nhập.

Dù kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ có phát triển đến đâu, những giá trị cốt lõi ấy vẫn cần được gìn giữ. Ngược lại, sự phát triển của công nghệ còn mở ra điều kiện để chúng ta lan tỏa rộng rãi hơn những phẩm chất tốt đẹp, bền vững của con người Việt Nam đã được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông./.

Những hình ảnh trong Lễ Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/van-hoa-viet-nam-mach-nguon-nghin-nam-va-nhung-diem-tua-ben-vung-post1150436.vnp