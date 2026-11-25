Trực tiếp Quần vợt - 9g30 ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Quần vợt được tổ chức từ ngày 19/11 đến 30/11/2026 tại CLB Phú Thọ, số 215A Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Kính mời quý khán giả đón xem các diễn biến thi đấu quần vợt trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, trực tiếp lúc 9g30 sáng 25/11 trên các nền tảng của HTV.