Trực tiếp Đấu kiếm - 9g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Đấu kiếm được tổ chức từ ngày 23/11 đến 28/11, trong đó thời gian thi đấu chính thức từ ngày 24/11 đến 28/11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 15 nội dung thuộc ba loại kiếm: kiếm liễu, kiếm ba cạnh và kiếm chém, với các nội dung cá nhân, đồng đội nam, đồng đội nữ và hỗn hợp.

Đấu kiếm đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật và khả năng phán đoán tình huống. Trong mỗi trận đấu, các vận động viên phải nhanh chóng nắm bắt sơ hở của đối phương, lựa chọn thời điểm ra đòn chính xác để giành điểm số.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Đấu kiếm lúc 9g sáng 25/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng cập nhật diễn biến tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.