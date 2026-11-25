Trực tiếp Taekwondo - 9g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các nội dung Taekwondo diễn ra từ ngày 25/11 đến 29/11 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu có 24 bộ huy chương, gồm 16 hạng cân đối kháng cá nhân nam và nữ, 3 nội dung đối kháng đồng đội và 5 nội dung thi quyền Poomsae.

Với sự đa dạng về nội dung thi đấu, Taekwondo hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, từ các pha đối kháng quyết liệt đến những bài biểu diễn quyền đòi hỏi độ chính xác và sự đồng đều. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Taekwondo lúc 9g sáng 25/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng cập nhật diễn biến tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.