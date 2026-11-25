Trực tiếp Đá cầu trong nhà - 8g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Đá cầu trong nhà được tổ chức từ ngày 20/11 đến 29/11 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 10 bộ huy chương, gồm: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ và đồng đội đôi nam nữ.

Với những pha xử lý cầu khéo léo, khả năng phối hợp linh hoạt cùng chiến thuật thi đấu đa dạng, môn Đá cầu trong nhà hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu sáng 25/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng cập nhật không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.