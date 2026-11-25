Trực tiếp Billiards & Snooker - 9g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Billiards & Snooker được tổ chức thi đấu từ ngày 22/11 đến 30/11 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bến Thành, số 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh. Các cơ thủ tranh tài ở 10 nội dung, gồm Carom 1 băng, 3 băng nam và nữ; Pool 9-ball đơn, đôi nam và đơn nữ; Pool 10-ball đơn nam; English Billiards đơn, đôi nam và Snooker 6 bi đỏ.

Với sự đa dạng về thể thức, giải đấu hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, nơi mỗi đường cơ đều đòi hỏi sự chính xác, tư duy chiến thuật và khả năng kiểm soát thế trận. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Billiards & Snooker lúc 9g sáng 25/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng cập nhật diễn biến tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.