Chiến thắng 15-10 giúp TP. Hồ Chí Minh giành HCV đầu tiên

Ở trận chung kết cá nhân nữ kiếm 3 cạnh, Trần Thị Thuỳ Trinh chiến thắng Nguyễn Phương Kim (Hà Nội) và giành HCV đầu tiên cho đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh. Dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Tiến Nhật, kiếm thủ sinh năm 1999 thi đấu tự tin và luôn duy trì thế dẫn điểm.

Trần Thị Thuỳ Trinh thắng Nguyễn Phương Kim 15-10

Trước sự cổ vũ của khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thuỳ Trinh ghi điểm quyết định trong hiệp 3 để thắng chung cuộc 15-10. Kết quả này mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả này mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh

Trước đó tại vòng bán kết, Trần Thị Thuỳ Trinh có trận đấu nội bộ với đàn em cùng đội tuyển TP. Hồ Chí Minh là Nguyễn Kim Ngân. Nữ kiếm thủ thắng thuyết phục ở vòng đấu này để giành quyền vào chung kết gặp đại diện Hà Nội.