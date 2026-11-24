TP. Hồ Chí Minh giành HCV nội dung kéo co trong nhà 520 kg nữ

Trận tranh HCV ở nội dung 520 kg nữ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT xã Cần Giờ, kéo dài gần 15 phút. Đối mặt với lối tấn công mạnh mẽ từ TP. Bắc Ninh, các nữ vận động viên TP. Hồ Chí Minh duy trì khả năng phòng ngự kiên cường.

TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng 2-0 trước TP. Bắc Ninh

Bước ngoặt xuất hiện khi đối thủ dần suy giảm thể lực sau hành trình thi đấu. Tận dụng lợi thế này, đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

TP. Hồ Chí Minh hoàn thành trọn vẹn chỉ tiêu 3 HCV

Đây là tấm HCV thứ ba của đội tuyển kéo co trong nhà TP. Hồ Chí Minh tại kỳ Đại hội lần này. Trước đó, chủ nhà đã giành hai ngôi vô địch ở nội dung 600 kg nam và 550 kg hỗn hợp. Kết quả này giúp toàn đội hoàn thành trọn vẹn chỉ tiêu trên cả 3 nội dung.

Đây là tấm HCV thứ ba của đội tuyển kéo co trong nhà TP. Hồ Chí Minh

Nói về thành tích của các học trò, HLV Đoàn Công Thuận cho biết: "Đây là kết quả của một quá trình tập luyện lâu dài và quyết tâm cao độ. 4 năm trước, chúng tôi chỉ đạt được 2/3 HCV, nên ở kỳ này, cả đội đã rất quyết tâm giành trọn bộ huy chương vàng trên cả 3 nội dung đăng ký thi đấu".

Sau khi giành HCV ở nội dung 520 kg nữ, VĐV Huỳnh Thị Kim Liên chia sẻ: "Hai nội dung 600 kg nam và 550 kg hỗn hợp các bạn đã làm rất tốt, nên ở nội dung hôm nay, chúng tôi đã thi đấu rất quyết tâm để giành được tấm HCV thứ 3, giữ vững vị thế dẫn đầu cho thể thao TP. Hồ Chí Minh".