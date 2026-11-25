Trực tiếp Kurash - 9g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Kurash được tổ chức thi đấu từ ngày 23/11 đến 26/11 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 17 hạng cân đối kháng, gồm 8 hạng cân nam và 9 hạng cân nữ.

Với những màn so tài đòi hỏi sức mạnh, sự linh hoạt và chiến thuật hợp lý, Kurash hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Kurash lúc 9g sáng 25/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng cập nhật diễn biến tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.