Trực tiếp Cờ tướng - 8g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Cờ tướng được tổ chức thi đấu từ ngày 22/11 đến 28/11 tại Khách sạn Grand Palace, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Các kỳ thủ tranh tài ở 10 bộ huy chương thuộc các nội dung Cờ tiêu chuẩn, Cờ nhanh (cá nhân, đôi, phối hợp) và Cờ truyền thống.

Với những màn đấu trí căng thẳng, mỗi nước đi đều có thể tạo nên bước ngoặt cho ván đấu. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Cờ tướng sáng 25/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng cập nhật diễn biến tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.