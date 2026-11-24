Sáng ngày 24/11, môn quần vợt sẽ diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Quần vợt là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật và tư duy chiến thuật. Các tay vợt cần duy trì khả năng di chuyển linh hoạt, phán đoán hướng bóng và lựa chọn những cú đánh phù hợp để giành lợi thế trước đối thủ.

Tại Đại hội, các vận động viên tiếp tục bước vào những cuộc cạnh tranh với quyết tâm cao, hướng đến mục tiêu đạt thành tích tốt nhất.

Đón xem trực tiếp môn quần vợt lúc 9g30 trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.