Trực tiếp Xe đạp đường trường - 8g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Xe đạp đường trường được tổ chức từ ngày 23/11 đến 29/11 tại cung đường xã Cần Giờ và khu vực Cần Giờ Green Paradise, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu có 18 nội dung tranh tài, gồm tính điểm, tính giờ, tốc độ, bộ đôi tốc độ và xuất phát đồng hàng dành cho nam, nữ.

Với đặc thù đòi hỏi sức bền, tốc độ và chiến thuật phân phối thể lực hợp lý, các cuộc đua hứa hẹn mang đến nhiều màn cạnh tranh hấp dẫn. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Xe đạp đường trường sáng 25/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng cập nhật diễn biến tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.