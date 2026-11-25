Trực tiếp Wushu - 8g30 ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Giải đấu Wushu diễn ra từ ngày 24/11 đến 30/11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai. Các vận động viên tranh tài ở 30 nội dung, gồm 19 nội dung Taolu (quyền và binh khí tự chọn, quy định, đối luyện) và 11 nội dung Sanda (tán thủ đối kháng).

Với sự kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh và khả năng kiểm soát thế trận, Wushu hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Wushu lúc 8g30 sáng 25/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng cập nhật diễn biến tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.