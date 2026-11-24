Nguyễn Tuấn Vũ giành HCV sau màn bứt phá trên cung đường Rừng Sác

Cuộc đua giành HCV ở nội dung cá nhân tính giờ nam, quy tụ 12 tay đua đại diện cho 7 đội tuyển, tranh tài ở cự ly 40 km.

Khác với đường trường, nội dung này là cuộc đua độc lập của từng cua-rơ. Áp lực thời gian, gió biển Cần Giờ và giới hạn thể lực đã thử thách từng vận động viên suốt đoạn đường thẳng dài ở Rừng Sác.

Nội dung này là cuộc đua độc lập của từng cua-rơ

Sau khi xuất phát, Nguyễn Tuấn Vũ nhanh chóng tạo khoảng cách 50 giây trước Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Tấn Hoài. Tay đua của TP. Hồ Chí Minh duy trì guồng chân mạnh mẽ, ổn định để hoàn thành 40 km trong 50 phút 41 giây. Kết quả này mang về tấm HCV đầu tiên cho đội xe đạp TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội.

Tay đua của TP. Hồ Chí Minh duy trì guồng chân mạnh mẽ, ổn định để hoàn thành 40 km trong 50 phút 41 giây

Xếp thứ hai là Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) với tấm Huy chương Bạc (HCB). Tài năng sinh năm 2011 Trần Khởi Minh (Vĩnh Long) gây bất ngờ khi vượt qua Quàng Văn Cường để đoạt Huy chương Đồng (HCĐ).

Nguyễn Tuấn Vũ mang về tấm HCV đầu tiên cho đội xe đạp TP. Hồ Chí Minh

Sau chặng đua, Nguyễn Tuấn Vũ chia sẻ: "Tấm HCV này mang ý nghĩa rất lớn không chỉ với cá nhân em. Nó giúp cả đội TP. Hồ Chí Minh cởi bỏ được những áp lực trong 2 ngày thi đấu qua, và là động lực để tụi em tiếp tục thi đấu thành công trong các ngày tiếp theo".

Nguyễn Thị Thật giành HCV thứ hai ở cự ly 30 km nữ

Ở nội dung cá nhân tính giờ nữ cự ly 30 km, Nguyễn Thị Thật tiếp tục thể hiện sự vượt trội để giành chiến thắng. Cua-rơ của đội An Giang hoàn thành chặng đua với thời gian 42 phút 44 giây. Thành tích này nhanh hơn gần 3 phút so với người giành HCB là Thạch Thị Ngọc Thảo (Đồng Tháp).

Nguyễn Thị Thật giành chiến thắng ở nội dung cá nhân tính giờ nữ cự ly 30 km



Chiến thắng này mang về HCV thứ hai cho Nguyễn Thị Thật tại Đại hội, nâng tổng số HCV của đội An Giang lên 3. Vị trí thứ ba thuộc về tay đua Lâm Thị Thuỳ Dương (TP. Hồ Chí Minh) với tấm HCĐ.



