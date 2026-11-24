Sáng ngày 24/11, môn đấu kiếm sẽ diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đấu kiếm là môn thể thao đối kháng đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, thể lực và tư duy chiến thuật. Các vận động viên phải nhanh chóng phán đoán ý đồ của đối phương, lựa chọn thời điểm ra đòn hợp lý và tận dụng từng cơ hội để ghi điểm.

Tại Đại hội năm nay, các kiếm thủ tiếp tục cạnh tranh với quyết tâm cao, hướng đến mục tiêu chinh phục thành tích tốt nhất.

Đón xem trực tiếp môn đấu kiếm lúc 8g30 trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.