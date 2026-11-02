Phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện thúc đẩy tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone trên cương vị mới sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao là một hoạt động đối ngoại quan trọng thể hiện sâu đậm, thực chất, sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Là hai quốc gia láng giềng cùng chí hướng, chung khát vọng, chung không gian sinh tồn và phát triển, Việt Nam và Lào có truyền thống bang giao, hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Tình đoàn kết gắn bó keo sơn, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung, sâu đậm, cao đẹp, vững bền giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào đã được lịch sử chứng minh là hiếm có trên thế giới. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được hun đúc qua khói lửa chiến tranh và hòa bình. Mỗi thành tựu đạt được của cách mạng hai nước từ trước đến nay đều gắn liền với những bước phát triển tốt đẹp của tình đoàn kết đặc biệt, vốn được xem là một tất yếu lịch sử mang tính chiến lược sống còn với Việt Nam và Lào. Mối quan hệ mẫu mực, mang tầm chiến lược lâu dài luôn được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của cả hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, tháng 6/2026

Chúng ta vô cùng tự hào rằng kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, sau hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Lào đã và đang không ngừng nỗ lực đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới. Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển thực chất với nội hàm “gắn kết chiến lược” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực. Hai bên phối hợp triển khai nghiêm túc, có trọng tâm các tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước được tăng cường thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hoàn thiện thể chế, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đồng thời giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của hai Quốc hội Việt Nam - Lào. Hai bên cũng phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến cuộc gặp giữa người đứng đầu 3 Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào, đóng góp vào việc tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác giữa 3 nước.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường gắn kết chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời phát huy vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương.

Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân thành công tốt đẹp. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào luôn “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, “vững bền hơn núi, hơn sông”, “sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất”.

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân