Trang bị kỹ năng an toàn số cho sinh viên trước nạn lừa đảo trực tuyến

Sinh viên đối mặt nguy cơ lừa đảo trực tuyến

Đông đảo sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ và tìm hiểu giải pháp bảo mật tại ngày hội

Tội phạm lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng trong những năm qua. Đáng chú ý, người trẻ cũng đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị các đối tượng xấu nhắm đến.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong giai đoạn 2020 – 2025, cả nước ghi nhận 24.295 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm tuổi từ 17 đến 20 có tỷ lệ nạn nhân cao trong thủ đoạn lừa đảo kết hợp bắt cóc online.

Khảo sát tương tác trực tuyến trên điện thoại giúp sinh viên nhận diện các nội dung dễ trở thành "mồi nhử" của lừa đảo mạng

Trước thực trạng này, việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn số cho giới trẻ đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Chương trình do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp tổ chức.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên tham gia thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm công nghệ, tìm hiểu giải pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hướng dẫn sinh viên nhận diện thủ đoạn lừa đảo mới bằng A.I.

Đại diện ban tổ chức phát biểu khai mạc workshop “Cyber Vanguard – Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026”

Điểm nhấn của ngày hội là workshop “Cyber Vanguard – Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026”, do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp với Google Việt Nam tổ chức.

Tại chương trình, các chuyên gia chia sẻ về những phương thức lừa đảo trực tuyến mới, trong đó có các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.). Sinh viên được hướng dẫn nhận diện dấu hiệu bất thường, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân, đồng thời nâng cao khả năng tự phòng vệ trên môi trường số.

Sinh viên tham gia workshop Cyber Vanguard – Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026.

Các đại biểu, chuyên gia và sinh viên tham dự chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng an toàn số

Thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm, ngày hội hướng đến nâng cao ý thức chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng trên không gian mạng.

Mỗi sinh viên không chỉ là người sử dụng công nghệ mà còn có thể trở thành một lá chắn tích cực trước các nguy cơ an ninh mạng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.