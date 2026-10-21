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Khám phá văn hóa Lào qua ẩm thực | Quán ăn hạnh phúc

THIÊN BÌNH
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"Quán ăn hạnh phúc" tập 42 đưa khán giả đến quán ăn Gia Đình Lào. Qua câu chuyện ẩm thực, người xem có dịp khám phá nét văn hóa đặc trưng của đất nước Triệu Voi.

Quán ăn hạnh phúc: Chuyện của Gia Đình Lào

"Quán ăn hạnh phúc" tập 42 bắt đầu bằng màn chào hỏi thú vị giữa Nam Khánh và Kan Hy. Kan Hy bất ngờ dùng câu "Sa-bai-di" để chào bạn đồng hành. Trước lời chào lạ tai, Nam Khánh hài hước hỏi liệu cả hai sắp ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi đâu hay không.

Trước thử thách của Kan Ky, Nam Khánh quan sát chiếc cối và chày bên cạnh rồi đoán điểm đến là Thái Lan. Tuy nhiên, Kan Hy bật mí "Sa-bai-di" là lời chào trong tiếng Lào. Sau đó, hành trình khám phá ẩm thực tại quán Gia Đình Lào chính thức bắt đầu.

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Kan Hy và Nam Khánh là hai nhân vật trải nghiệm trong "Quán ăn hạnh phúc" kỳ này

Không gian quán gợi mở câu chuyện về văn hóa nước bạn. Nam Khánh nhận xét nơi đây gần gũi, ấm cúng và mang màu sắc Lào. Chia sẻ về ý tưởng mở quán, anh Hoàng Uy Vũ cho biết mình là người Việt, từng sinh sống tại Lào. Vì vậy, anh mong muốn giới thiệu ẩm thực nước bạn đến gần hơn với thực khách Việt Nam.

Đặc biệt, quán được xây dựng theo cảm hứng từ Luang Prabang. Đây là vùng đất để lại nhiều dấu ấn trong trải nghiệm của anh Vũ. Qua không gian và các món ăn, thực khách có thêm cơ hội tìm hiểu về đất nước Triệu Voi.

Khám phá văn hóa Lào qua ẩm thực | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 3.

Hai nghệ sĩ trẻ trò chuyện cùng Angie, một du học sinh Lào tại Việt Nam

Đồng hành giới thiệu món ăn trong chương trình là Angie, một du học sinh Lào tại Việt Nam. Cô hiện làm việc tại quán ăn và mong muốn quảng bá món ăn quê hương. Dù đang học ngành y, Angie vẫn dành sự quan tâm cho ẩm thực truyền thống. Với cô, mỗi lần giới thiệu món ăn cũng là dịp để người Việt hiểu hơn về văn hóa Lào.

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Khám phá văn hóa Lào qua ẩm thực | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 5.

Không gian quán ở Gia Đình Lào mộc mạc, gần gũi

Quán ăn hạnh phúc: Đặc trưng của ẩm thực Lào

Trong bữa ăn, hai khách mời còn khám phá vai trò của xôi nếp trong đời sống người Lào. Theo Angie, xôi là món ăn quen thuộc, tương tự cơm trắng trong bữa ăn của người Việt. Bên cạnh đó, món Larb heo cũng mang ý nghĩa văn hóa riêng. Món ăn gắn với may mắn và hạnh phúc, thường xuất hiện trong những bữa cơm gia đình hoặc dịp đặc biệt.

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Khám phá văn hóa Lào qua ẩm thực | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 7.

Nam Khánh nhận thấy ẩm thực Lào vừa có nét đặc trưng vừa gần gũi với khẩu vị Việt

Một điểm thú vị khác nằm ở sự giao thoa giữa hai nền ẩm thực. Cá rô phi nướng được dùng cùng bún, rau sống và nước chấm. Cách ăn này gợi nhớ đến những món cuốn quen thuộc của người Việt. Trong khi đó, lẩu gà chanh ớt có nước dùng chua nhẹ, hơi cay và ăn kèm rau, nấm. Nhờ vậy, món ăn vừa tạo cảm giác thân thuộc vừa giữ được nét riêng trong cách nêm nếm.

Không chỉ tìm hiểu món ăn, Nam Khánh và Kan Hy còn có những màn trò chuyện hài hước. Khi Nam Khánh đố kể tên ba bãi biển ở Lào, Kan Hy lập tức đáp bằng những "biển giao thông, biển hiệu, biển quảng cáo". Qua câu đùa, cả hai nhắc đến đặc điểm Lào là quốc gia không giáp biển. Món cá được phục vụ trong bữa ăn vì thế cũng là cá sông.

Khép lại trải nghiệm, Nam Khánh nhận thấy ẩm thực Lào vừa có nét đặc trưng vừa gần gũi với khẩu vị Việt. Riêng Kan Hy yêu thích khô heo ăn cùng xôi nếp và cá rô phi nướng. Cả hai đều muốn quay lại cùng gia đình, bạn bè để thưởng thức thêm các món ăn.

"Quán ăn hạnh phúc" vào lúc 19 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

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