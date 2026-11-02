Tiếp nối truyền thống hữu nghị bền chặt Việt Nam-Lào

Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp Đại đội Biên phòng 320 và Đại đội Biên phòng 321 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) tuần tra song phương. (Ảnh: TTXVN)

Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam và Lào, những thành tựu phát triển của mỗi nước đều gắn liền với sự trưởng thành, lớn mạnh của mối quan hệ gắn bó, keo sơn, thủy chung, son sắt giữa hai nước - hai quốc gia láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải. Trong kỷ nguyên mới với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới được đặt ra, Việt Nam và Lào quyết tâm tiếp tục đồng hành, gắn kết chặt chẽ, cùng hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Những trang sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Lào, hai quốc gia cùng uống chung dòng nước Mê-kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, ghi dấu việc hai bên đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho mỗi dân tộc. Vận mệnh của hai nước gắn bó khăng khít với nhau. Các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, chung một chiến hào cùng bộ đội và nhân dân Lào chống kẻ thù xâm lược, vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nước Lào anh em. Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt ấy đã trở thành tài sản và nguồn lực quý báu với cả hai dân tộc.

Thời gian qua, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Đặc biệt, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên đến thăm. Đây là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định hai bên luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Trên nền tảng sự chia sẻ sâu sắc và tình cảm thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, thời gian qua, Việt Nam và Lào gặt hái nhiều thành quả hợp tác tốt đẹp. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việt Nam duy trì là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội tại Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực như viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao-su và chế biến lương thực.

Ngoài ra, quan hệ hai nước cũng phát triển tích cực trong các lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch. Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Lào.

Năm 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt NamLào, với những mốc son như kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (5/9/1962-5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027).

Đây cũng là dịp để hai nước cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị và những thành quả hợp tác đạt được trong nhiều thập niên qua. Trong giai đoạn mới, Việt Nam và Lào đang tiếp tục cụ thể hóa và đưa nội hàm “gắn kết chiến lược” trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ song phương, trong đó tiếp tục tăng cường gắn bó, tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ các vấn đề chiến lược liên quan phát triển của mỗi nước, quyết tâm đưa quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Nguồn: https://nhandan.vn/tiep-noi-truyen-thong-huu-nghi-ben-chat-viet-nam-lao-post999598.html