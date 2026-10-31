Lật tẩy đường dây đưa hơn 55 kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Phát hiện 25 kg ma túy trong kiện hàng chuyển phát

Trước đó, ngày 17/9/2026, từ nguồn tin nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội xác lập chuyên án, tập trung điều tra đường dây nghi vấn vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam.

Hai đối tượng Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định địa điểm giao nhận ma túy tại phường Xuân Phương, Hà Nội. Ngày 19/9, tại đây, lực lượng phối hợp bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993) khi đang nhận một kiện hàng chứa khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Bắt giữ thêm 2 đối tượng, thu 30 kg ma túy tại Lào

Tiếp tục mở rộng điều tra, cùng ngày, tổ công tác phối hợp với lực lượng chức năng tại Lào bắt giữ Phan Văn Triệu (sinh năm 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992). Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Ngày 15/10, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Triệu và Duy được áp giải từ Lào về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Việc triệt phá đường dây góp phần ngăn chặn lượng lớn ma túy vận chuyển trái phép vào Việt Nam, đồng thời cho thấy sự phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.