Gần gũi ẩm thực Việt - Lào | Quán ăn hạnh phúc

Quán ăn hạnh phúc: Khám phá hương vị đậm đà của ẩm thực Lào

"Quán ăn hạnh phúc" tập 42 theo chân Nam Khánh và Kan Hy đến quán ăn Gia Đình Lào. Qua từng món ăn, họ hiểu hơn sự kết hợp nguyên liệu và gia vị của đất nước Triệu Voi.

Món gỏi đu đủ Lào với vị cay nổi bật

Mở đầu bữa ăn là món gỏi đu đủ Lào với vị cay nổi bật. Món ăn kết hợp đu đủ, cà chua, da heo, cà pháo và đậu đũa. Nhờ vậy, thực khách có thể cảm nhận sự hòa quyện giữa nguyên liệu giòn tươi và phần nước trộn đậm vị.

Đặc biệt, Kan Hy ấn tượng với mùi mắm đặc trưng của món gỏi. Dù từng thưởng thức gỏi ở Thái Lan và Campuchia, anh vẫn nhận ra nét riêng của phiên bản Lào. Theo cảm nhận của Kan Hy, chính hương vị mắm nổi bật đã tạo nên dấu ấn khó quên.

Trải nghiệm khác biệt với món khô heo một nắng

Tiếp đó, món khô heo một nắng ăn cùng xôi nếp mang đến trải nghiệm khác biệt. Kan Hy chia sẻ rằng xôi là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Lào. Vai trò của xôi cũng gần giống cơm trắng trong bữa ăn của người Việt.

Trong khi đó, Nam Khánh chú ý đến độ mềm và phần thịt còn giữ sắc hồng bên trong. Thịt vẫn có độ ẩm và vị ngọt tự nhiên, không khô cứng như anh hình dung. Bên cạnh đó, phần sốt chua, ngọt, mặn và cay nhẹ giúp món ăn thêm đậm đà.

Quán ăn hạnh phúc: Gần gũi ẩm thực Việt - Lào

Larb heo dùng cùng xôi Lào

Một món ăn đáng chú ý khác là Larb heo dùng cùng xôi Lào. Món này kết hợp thịt heo, da heo giòn sần sật cùng đậu đũa, rau thơm, dưa leo và xà lách. Nhờ sự kết hợp ấy, món ăn có nhiều tầng kết cấu và hương vị.

Đặc biệt, Larb còn gắn với ý nghĩa may mắn, hạnh phúc trong văn hóa Lào. Vì vậy, món ăn thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình hoặc những dịp đặc biệt.

Cá rô phi nướng nguyên con

Sau đó, hai khách mời thưởng thức cá rô phi nướng nguyên con. Cá được ăn cùng bún, rau sống và chén mắm đặc trưng. Cách kết hợp này gợi liên tưởng đến những món cuốn quen thuộc ở Việt Nam.

Tuy nhiên, phần nước chấm đậm đà vẫn tạo nên dấu ấn riêng. Kan Hy hào hứng đến mức cho rằng chỉ riêng nước chấm cũng đủ khiến anh muốn ăn thêm nhiều bát cơm.

Lẩu gà chanh ớt với nước dùng thanh, chua nhẹ và hơi cay

Khép lại bữa ăn là lẩu gà chanh ớt với nước dùng thanh, chua nhẹ và hơi cay. Món lẩu ăn kèm rau muống, rau quế và nấm. Nhờ vậy, hương vị trở nên gần gũi với khẩu vị Việt nhưng vẫn mang nét riêng của ẩm thực Lào.

Sau hành trình trải nghiệm, Nam Khánh nhận xét ẩm thực Lào có sự đan xen giữa hương vị đặc trưng và những nét gần gũi với Việt Nam. Riêng Kan Hy yêu thích nhất món khô heo ăn cùng xôi nếp và cá rô phi nướng. Cả hai cũng mong muốn quay lại quán cùng người thân, bạn bè.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.