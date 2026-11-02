Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Kongkeo Xaysongkham, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phoxay Khaykhamphithoune, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Bounchanh Sivongphanh, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Amphaivone Lombounpheng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Xã hội và Dân tộc; Thoummaly Vongphachanh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Cùng đi có các đồng chí: Thiếu tướng Soulixay Phichit, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Lào-Việt Nam; Chanthaboun Soukaloun, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính; và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các khu vực thứ 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, đồng thời là lãnh đạo Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố của Lào. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cũng tham gia Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone sinh ngày 26/1/1966. Ông có bằng Cử nhân Bộ binh-Tăng thiết giáp và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Từ năm 1987-1989, ông là Thượng úy, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Từ 1989-1990, ông là Đại úy, Phòng Tác chiến, Sư đoàn Công binh số 5. Từ 1990-1993, ông là Cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Từ 1993-1998, ông học tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Lào. Từ 1998-2000, ông là cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu và học lý luận tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào. Từ 2000-2005, ông là Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng tỉnh Champasak. Năm 2005, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak.

Từ 2006-2010, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak. Từ 2011-2014, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak. Từ 2014-2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ 2016-2019, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ 10/2019-2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Từ năm 2021-12/2022, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 12/2022-1/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 1 đến tháng 10/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 5/10/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Nguồn: https://nhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-lao-sonexay-siphandone-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-post999591.html