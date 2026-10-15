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Chính trị

Củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

KIM KHÁNH, TIẾN DŨNG, MINH KHANG
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(HTV) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa ba nước.

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng

Chiều qua, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đã đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng.

Củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia - Ảnh 1.

Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia diễn ra tại Hà Nội

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa ba nước. Đồng thời, ông bày tỏ vui mừng trước kết quả triển khai hiệu quả ba trọng tâm hợp tác đã được các Bộ trưởng thống nhất tại cuộc gặp năm 2025 ở Lào.

Trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ba bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa và tầm quan trọng của tình đoàn kết Việt Nam – Lào – Campuchia. Qua đó, góp phần bảo vệ và củng cố quan hệ giữa ba nước, ba quân đội.

Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới và hợp tác đa phương

Các Bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, các quân khu giáp biên và quân, binh chủng; trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đồng thời đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

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Đại biểu quân đội Việt Nam, Lào và Campuchia tham dự cuộc gặp, thảo luận các định hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị ba nước tiếp tục phối hợp trong trao đổi đoàn, quản lý và bảo vệ biên giới, đào tạo cũng như ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực.

Củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia - Ảnh 3.

Đại biểu ba nước trao đổi tại Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia

Về phía Campuchia, Đại tướng Tea Seiha cam kết phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia của mỗi nước. Campuchia cũng khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực ASEAN, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia ký Biên bản Cuộc gặp thường niên giữa ba nước tại Hà Nội

Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước đã ký Biên bản Cuộc gặp, thể hiện quyết tâm tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

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