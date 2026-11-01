Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030, Công an phường Vũng Tàu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện và triệt xóa một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp.

Lực lượng Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 áp giải các đối tượng liên quan về trụ sở phục vụ công tác điều tra

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban Chỉ đạo 26 phường Vũng Tàu và nòng cốt là lực lượng Công an cơ sở đã phát huy tối đa vai trò quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy nhằm thực hiện mục tiêu "03 giảm": giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại.

Triệt xóa điểm nóng tại chung cư The Sóng

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an phường Vũng Tàu đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát các địa điểm có nguy cơ bị lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng (số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu) và nhanh chóng lập kế hoạch đấu tranh.

Lực lượng công an truy xét, triệu tập 30 đối tượng liên quan đường dây ma túy chỉ trong thời gian 3 ngày

Khoảng 03 giờ ngày 03/10/2026, Công an phường Vũng Tàu phối hợp với Phòng PC04 bất ngờ kiểm tra một căn hộ tại chung cư The Sóng, phát hiện 04 đối tượng gồm Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, cả 04 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 01 gói nylon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng bước đầu khai nhận đã mua ma túy từ một đối tượng khác để đưa về căn hộ tổ chức sử dụng.

Mở rộng điều tra thần tốc, khởi tố 23 bị can

Với quyết tâm truy xét đến cùng nguồn cung ma túy, Công an phường Vũng Tàu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng PC04 mở rộng điều tra. Nhóm công tác đã nhanh chóng làm rõ 04 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương. Đồng thời, hai lực lượng đã tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 22 đối tượng liên quan để xác minh vai trò, hành vi của từng cá nhân.

Cán bộ điều tra tiến hành lấy lời khai các đối tượng để làm rõ hành vi mua bán và tổ chức sử dụng ma túy

Chỉ trong thời gian không quá 03 ngày làm việc khẩn trương, liên tục, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 đã triệu tập tổng cộng 30 đối tượng. Dù thời gian gấp rút, địa bàn xác minh rộng và các đối tượng cư trú phân tán, hai lực lượng đã nhanh chóng thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ pháp lý.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng về các tội "Sử dụng trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại.

Lực lượng công an lấy lời khai, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án ma túy tại chung cư The Sóng

Khẳng định vai trò nòng cốt của Công an cơ sở

Thành công của vụ án thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Công an phường Vũng Tàu (vai trò nòng cốt trong nắm địa bàn, phát hiện dấu hiệu) và Phòng PC04 (vai trò nghiệp vụ chuyên sâu, mở rộng truy xét).

Từ kết quả này, Ban Chỉ đạo 26 phường Vũng Tàu tiếp tục xác định nhiệm vụ phòng, chống ma túy phải được triển khai thường xuyên, quyết liệt, gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Việc chủ động đấu tranh triệt xóa điểm nóng ngay từ cơ sở chính là hành động cụ thể góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 02-NQ/TU, quyết tâm xây dựng phường Vũng Tàu an toàn, hướng tới mục tiêu TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.