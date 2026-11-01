Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Medvedev trở lại sân chơi dành cho tám tay vợt hàng đầu

Tại tứ kết Vienna Open, Medvedev thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua Adrian Mannarino với tỷ số 6-2, 6-3. Tay vợt người Nga sớm giành lợi thế trong set đầu tiên bằng một break giao bóng, trước khi tiếp tục tạo khác biệt ở set hai. Sau khi dẫn 4-3, Medvedev giành thêm break để tiến gần chiến thắng, rồi khép lại trận đấu bằng một lần bẻ giao bóng nữa.

Kết quả này không chỉ đưa Medvedev vào bán kết giải đấu tại Vienna, Áo, mà còn bảo đảm cho anh một suất dự ATP Finals 2026. Tay vợt 30 tuổi từng liên tiếp góp mặt ở giải đấu cuối mùa từ năm 2019 đến 2024, trước khi lỡ hẹn vào năm 2025.

Daniil Medvedev sau chiến thắng trước Adrian Mannarino tại Vienna Open, qua đó giành vé dự ATP Finals lần thứ 7

Sự trở lại của Medvedev phản ánh một mùa giải khởi sắc. Anh vượt mốc 50 trận thắng trong năm lần đầu tiên kể từ năm 2023 và giành bốn danh hiệu trong mùa giải 2026. Trước đó, tay vợt Nga lần lượt đăng quang tại Brisbane, Dubai, Hàng Châu và Almaty, đồng thời vào chung kết Indian Wells.

Medvedev gia nhập danh sách những tay vợt đã giành vé dự ATP Finals, bên cạnh Alexander Zverev, Carlos Alcaraz và Ben Shelton. Jannik Sinner cũng đủ điều kiện tham dự nhưng không thể góp mặt vì chấn thương, trong khi các suất còn lại tiếp tục được xác định sau những giải đấu cuối mùa.

Alcaraz và Zverev tiếp tục cuộc đua tại Vienna

Đối thủ của Medvedev ở bán kết Vienna Open là Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 6-4, 7-6 trước Tommy Paul. Cuộc đối đầu giữa hai tay vợt hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đều đang hướng đến danh hiệu tại giải đấu này, đồng thời chuẩn bị cho ATP Finals.

Alex de Minaur giành quyền vào chung kết Vienna Open sau chiến thắng trước Zverev

Ở nhánh đấu còn lại, Alexander Zverev có chiến thắng áp đảo 6-0, 6-2 trước Arthur Fery của Vương quốc Anh chỉ sau 58 phút. Tuy nhiên, ở bán kết, Zverev thất bại trước Alex de Minaur với tỷ số 4-6, 6-1, 6-7(4). De Minaur giành quyền vào chung kết Vienna Open lần đầu tiên trong sự nghiệp.

ATP Finals 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin, Italia. Giải đấu là điểm hẹn khép lại mùa quần vợt nam, nơi tám tay vợt hàng đầu cạnh tranh danh hiệu cuối cùng của năm.

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