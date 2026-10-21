Quán ăn hạnh phúc 2026: Gia Đình Lào

Kan Hy, Nam Khánh khám phá ẩm thực Lào tại quán Gia Đình Lào

Quán ăn hạnh phúc khám phá ẩm thực Lào tại Gia Đình Lào

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 78, Nam Khánh cùng Kan Hy đến quán Gia Đình Lào. Bộ đôi đã khám phá những món ăn đặc trưng của đất nước Triệu Voi. Qua từng món ăn, cả hai tìm hiểu thêm về hương vị và văn hóa ẩm thực Lào.

Chủ quán Hoàng Uy Vũ cho biết anh là người Việt, từng sinh sống tại Lào. Vì vậy, anh mong muốn giới thiệu ẩm thực nước bạn đến thực khách trong nước. Không gian quán được xây dựng theo cảm hứng từ tỉnh Luang Prabang. Đồng hành giới thiệu các món ăn là Angie, du học sinh Lào tại Việt Nam. Cô hy vọng góp phần quảng bá món ăn quê hương đến người Việt.

Những món ăn đặc trưng của ẩm thực Lào

Quán ăn hạnh phúc thưởng thức món ngon đặc trưng của Lào

Mở đầu bữa ăn, gỏi đu đủ Lào gây ấn tượng nhờ vị cay và mùi mắm đặc trưng. Khô heo một nắng ăn cùng xôi nếp mang đến trải nghiệm thú vị. Món Larb heo dùng cùng xôi Lào tiếp tục giới thiệu cách kết hợp thịt, da heo và rau tươi. Theo Nam Khánh, món ăn còn gắn với ý nghĩa may mắn, hạnh phúc trong văn hóa Lào.

Đặc biệt, cá rô phi nướng nguyên con dùng cùng bún, rau sống và nước chấm đặc trưng khiến Kan Hy thích thú. Khép lại bữa ăn là món lẩu gà chanh ớt với nước dùng thanh, chua nhẹ và cay dịu.

Sau hành trình khám phá, Nam Khánh nhận xét ẩm thực Lào có hương vị riêng nhưng vẫn gần gũi với khẩu vị Việt Nam. Trong khi đó, Kan Hy ấn tượng nhất với khô heo ăn xôi nếp và cá rô phi nướng.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.