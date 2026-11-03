Fortune Southeast Asia 500 thúc đẩy đầu tư giá trị cao

Ngày 3/11, hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư tham dự Hội nghị Fortune Southeast Asia 500. Các cuộc thảo luận tập trung vào triển vọng kinh tế, cơ hội hợp tác và những động lực tăng trưởng của Đông Nam Á.

Fortune Southeast Asia 500 ưu tiên công nghệ

Với chủ đề "Chân trời mới, Tăng trưởng bền vững", Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ lãnh đạo các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, sản xuất, công nghệ và cơ sở hạ tầng.

Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 diễn ra ngày 3/11 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính, nhấn mạnh định hướng chuyển dịch từ thu hút đầu tư nước ngoài chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất sang phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước.

Ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính, phát biểu về định hướng ưu tiên thu hút đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và các ngành có giá trị gia tăng cao

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Việt Nam đang ưu tiên hợp tác quốc tế trong 5 lĩnh vực, gồm nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ chiến lược, chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Trong đó, trí tuệ nhân tạo (A.I.), công nghiệp bán dẫn, năng lượng xanh và các dịch vụ tài chính được xác định là những lĩnh vực có tiềm năng thu hút nguồn lực quốc tế. Chính phủ tiếp tục chú trọng cải thiện cơ sở hạ tầng, củng cố vai trò của kinh tế tư nhân và xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận "Tái định hình thương mại toàn cầu", trong bối cảnh môi trường kinh doanh và chuỗi cung ứng quốc tế đang thay đổi

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 9% trong 9 tháng đầu năm 2026. Trên nền tảng đó, Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại diện chính quyền Thành phố, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò kinh tế của Thành phố sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 7/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh định hướng phát triển Thành phố thành trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh quốc tế

Với dân số hơn 14 triệu người, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới phát triển thành trung tâm có năng lực cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại.

Lãnh đạo Thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm cải cách quy định, đầu tư hạ tầng, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) tiếp tục giữ vai trò đầu mối kết nối, hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Fortune Southeast Asia 500 ghi nhận tăng trưởng Việt

Bên cạnh định hướng thu hút đầu tư, kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 cũng thu hút sự chú ý tại hội nghị.

Ông Andrew Staples - Giám đốc Biên tập Fortune châu Á, đồng Chủ tọa hội nghị, cho biết 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á đạt tổng doanh thu gần 1.900 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm trước, theo dữ liệu tài chính năm 2025.

Ông Andrew Staples - Giám đốc Biên tập Fortune châu Á, đồng Chủ tọa Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, phát biểu khai mạc sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh

Đáng chú ý, 72 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng ghi nhận tổng doanh thu khoảng 177,9 tỷ USD, tăng 10,5%, tương đương gấp ba lần mức tăng trưởng bình quân của toàn bảng. Theo Fortune, doanh nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng một phần tư mức tăng doanh thu của danh sách, dù chỉ chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu.

Những số liệu này cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu của nhóm doanh nghiệp Việt Nam trong bảng xếp hạng đang vượt mức bình quân khu vực, trong bối cảnh các tập đoàn Đông Nam Á tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Phiên thảo luận "Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị" thuộc chương trình Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026

Đề cập triển vọng kinh tế khu vực, ông Ang Khoon Fong, Giám đốc Điều hành Fortune khu vực châu Á, nhận định: "Đông Nam Á không còn đơn thuần là điểm đến của đầu tư và sản xuất toàn cầu". Theo ông, khu vực đang từng bước khẳng định vai trò trong đổi mới sáng tạo và năng lực lãnh đạo doanh nghiệp.

Các phiên thảo luận tại hội nghị tập trung vào triển vọng kinh tế toàn cầu và tác động đối với Đông Nam Á, việc tái định hình thương mại quốc tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá trị và vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế. Những nội dung này gắn với yêu cầu thích ứng của doanh nghiệp trước sự thay đổi của môi trường kinh doanh và chuỗi cung ứng.

Phiên thảo luận "Triển vọng kinh tế toàn cầu - Tác động đối với khu vực" đề cập những vấn đề kinh tế có ý nghĩa đối với Đông Nam Á

Hội nghị cũng tiếp nối chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư ngày 2/11 do UBND TP. Hồ Chí Minh và ITPC tổ chức với sự hỗ trợ của Fortune. Các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp quốc tế tập trung vào môi trường đầu tư, nhu cầu hợp tác và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Thông qua các phiên đối thoại, Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 đặt trọng tâm vào tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tìm kiếm những cơ hội hợp tác xuyên biên giới. Đối với Việt Nam, đây cũng là dịp giới thiệu định hướng thu hút dòng vốn gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển dài hạn.