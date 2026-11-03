Doanh nghiệp xuất khẩu "xoay xở" trước áp lực nguồn cung nguyên liệu

Áp lực nguồn cung nguyên liệu

Trong 10 tháng năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu đặt ra vấn đề về khả năng tự chủ nguồn cung đầu vào của nền sản xuất trong nước. Khi nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào nguồn cung bên ngoài, doanh nghiệp có thể chịu tác động từ biến động thương mại quốc tế, chi phí đầu vào và những thay đổi trong chuỗi cung ứng.

Hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp dệt may cần bảo đảm nguồn nguyên phụ liệu và duy trì năng lực đáp ứng đơn hàng xuất khẩu

Dệt may là một trong những ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn, đồng thời có nhu cầu đáng kể về nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Vì vậy, khả năng duy trì đơn hàng không chỉ phụ thuộc vào năng lực sản xuất mà còn gắn với việc bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, kiểm soát chi phí và đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều biến động, việc đa dạng hóa nhà cung cấp và chủ động tổ chức sản xuất trở thành yêu cầu quan trọng. Doanh nghiệp cũng cần nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu, qua đó duy trì năng lực cạnh tranh và hạn chế rủi ro từ những thay đổi bên ngoài.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường kết nối nguồn cung

Để cải thiện khả năng chủ động nguồn cung, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung phát huy lợi thế về công nghiệp, thương mại và hệ thống logistics. Thành phố đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các dự án nguồn, lưới điện. Đây là những lĩnh vực có vai trò hỗ trợ hoạt động sản xuất và bảo đảm điều kiện vận hành của doanh nghiệp.

Hạ tầng khu công nghiệp, kho bãi và hoạt động sản xuất, lưu trữ hàng hóa góp phần hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng tại TP. Hồ Chí Minh

Một hướng triển khai khác là tăng cường liên kết với các địa phương nhằm kết nối nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất, chế biến và hệ thống phân phối. Việc hình thành các mối liên kết giữa những khâu trong chuỗi cung ứng góp phần khai thác thế mạnh của từng địa phương, mở rộng khả năng tiếp cận nguyên liệu và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức sản xuất ổn định hơn.

Về lâu dài, chủ động nguồn cung cần gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng tỉ lệ nội địa hóa. Đây không chỉ là giải pháp giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu mà còn là điều kiện để nâng cao năng lực tự chủ của nền sản xuất, tăng khả năng thích ứng trước biến động thương mại quốc tế.

Với vai trò trung tâm công nghiệp, thương mại của vùng, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy lợi thế về hạ tầng, logistics và liên kết vùng, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu phát triển ổn định và bền vững.



