Tencent Cloud hé lộ mô hình Hy4, tăng tốc cuộc đua A.I. doanh nghiệp

Trong năm qua, lượng khách hàng nước ngoài đang hoạt động trên nền tảng Tencent Cloud đã tăng gấp đôi, trong khi nhu cầu quốc tế đối với các sản phẩm và dịch vụ A.I. doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số, cho thấy đà mở rộng ứng dụng A.I. doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Đáng chú ý, Tencent giới thiệu các năng lực dành cho doanh nghiệp của WorkBuddy – tác nhân A.I. hỗ trợ tăng năng suất văn phòng, đồng thời hé lộ hai mô hình AI sắp ra mắt là Hy4 và Hy4 Flash. Những công bố này cho thấy định hướng đưa A.I. doanh nghiệp từ giai đoạn thử nghiệm vào các quy trình vận hành thực tế, với khả năng mở rộng và tối ưu chi phí.

Lượng khách hàng quốc tế tăng gấp đôi trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ AI tăng trưởng ba chữ số. Tencent giới thiệu trước các bản phát hành sắp tới của mô hình Hy4 và mở rộng danh mục AI doanh nghiệp

A.I. doanh nghiệp: Mở rộng năng lực với mô hình Hy4 và WorkBuddy

Theo ông Dowson Tong - Phó Chủ tịch Điều hành Cấp cao của Tencent kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Nhóm Điện toán Đám mây và Công nghiệp Thông minh, giá trị của A.I. được phát huy khi công nghệ có thể ứng dụng vào hoạt động hằng ngày và triển khai ở quy mô lớn. Tencent Cloud kết hợp mô hình A.I., công cụ và hạ tầng đám mây nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong đó, Hy4 dự kiến cải thiện hiệu suất xử lý các tác vụ phức tạp, kéo dài và bổ sung khả năng hiểu hình ảnh. Phiên bản Hy4 Flash được phát triển theo hướng tối ưu chi phí, kế thừa khả năng hiểu hình ảnh và các năng lực tác nhân AI (agentic).

Với WorkBuddy, kể từ khi ra mắt vào tháng 3/2026, nền tảng đã xử lý hơn 9 tỷ yêu cầu tác vụ, được ứng dụng trong hơn 50 ngành và tại 50% trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Hệ sinh thái hiện có hơn 50.000 nhà phát triển, đối tác và hơn 200.000 kỹ năng (skill).

Tencent Cloud mở rộng hợp tác toàn cầu, thúc đẩy A.I. doanh nghiệp

Song song phát triển công nghệ, Tencent Cloud đẩy mạnh hiện diện tại các thị trường quốc tế. Nền tảng hiện phục vụ khách hàng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, với mạng lưới hạ tầng gồm 25 khu vực đám mây và 70 vùng khả dụng.

Tại Đông Nam Á, Tencent Cloud hỗ trợ nhà mạng Indonesia XLSMART di chuyển hơn 1.000 kiến trúc vi dịch vụ; đồng thời hợp tác với CP AXTRA tại Thái Lan trong hiện đại hóa hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, tài chính và các lĩnh vực khác. Tại Trung Đông, doanh nghiệp cũng công bố những thỏa thuận hợp tác mới với Alsaif Gallery, Hoolive, OmniOps và TruKKer.

Trong năm 2026, Tencent Cloud tiếp tục mở rộng hạ tầng tại Frankfurt, Osaka, Riyadh, Malaysia, Mexico và Thái Lan. Thời gian tới, doanh nghiệp định hướng tăng cường đầu tư vào công nghệ, hạ tầng và hệ sinh thái đối tác tại châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ.

Thông qua chiến lược này, Tencent Cloud hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp toàn cầu khai thác các tiến bộ của A.I., chuyển đổi công nghệ thành giá trị kinh doanh thiết thực và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.