Tọa đàm chuyên sâu "Thị trường vốn chu kỳ X - Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam" chính thức diễn ra vào ngày 06/11/2026

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những biến động phức tạp, các quy luật thị trường truyền thống dần bị thay đổi và mở ra nhiều "ẩn số X" mới. Đây vừa là thách thức lớn, vừa là thời điểm then chốt để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm hướng đi mới nhằm bứt phá. Tọa đàm "Thị trường vốn chu kỳ X - Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam" hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn chiến lược, toàn diện và đa chiều thông qua sự tham gia chia sẻ của dàn diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, công nghệ và chính sách.

GS.TS. Danh dự Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực, BQL thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Ông Trịnh Thanh Cần - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi

TS. Dương Như Hùng - Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng Chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

PGS.TS. Phạm Nguyễn Anh Huy - Đại học RMIT Việt Nam

Tại sự kiện, các diễn giả sẽ tập trung phân tích sâu sắc về diện mạo thị trường vốn trong chu kỳ mới, xu hướng phát triển của các kênh huy động vốn tiên tiến (bao gồm cả tài sản mã hóa và trung tâm tài chính quốc tế), cũng như những giải pháp thực chiến giúp doanh nghiệp “Made by Vietnam” tối ưu hóa cấu trúc vốn để bứt phá bền vững.

Để tạo điều kiện cho đông đảo khán giả và nhà đầu tư trên toàn quốc theo dõi, chương trình sẽ được livestream trực tiếp trên Fanpage Made By Vietnam, đồng thời trực tiếp song song trên hệ thống các nền tảng của HTV Tin tức và Chứng khoán Kafi.

Thông tin chi tiết về chương trình:

Thời gian: 14:00 - 17:00 | Ngày 06/11/2026

Địa điểm: Nhà hát HTV, số 14 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Đăng ký tại: https://forms.gle/xdxAChuCexmVPhTr8

Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ dành cho các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nhân muốn cập nhật bức tranh toàn cảnh về thị trường vốn và tìm kiếm bệ phóng tăng trưởng cho doanh nghiệp của mình. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng tham dự.