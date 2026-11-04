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Văn hóa - Giải trí

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Kỷ niệm 15 năm thành lập Dispatch, dự án D’FESTA The Origin Edition quy tụ 48 nghệ sĩ K-pop, trong đó có G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, bộ sưu tập khắc họa dấu ấn riêng, hành trình phát triển và thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Bốn màu sắc nghệ thuật qua lăng kính nhiếp ảnh

D’FESTA The Origin Edition là ấn phẩm đặc biệt thuộc thương hiệu DICON, được thực hiện nhân dịp Dispatch tròn 15 năm. Dự án chuyển tải hành trình nghệ thuật của 48 nghệ sĩ K-pop thành một triển lãm bằng hình ảnh, ghi lại những dấu mốc đáng nhớ và cá tính sáng tạo của từng nghệ sĩ.

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON - Ảnh 1.

G-Dragon xuất hiện trong bộ ảnh đặc biệt D’FESTA The Origin Edition với chủ đề “One Of A Kind” (Ảnh: DICON)

Trong số các gương mặt góp mặt, G-Dragon gây chú ý với chủ đề “One Of A Kind” – khẳng định dấu ấn độc bản đã làm nên phong cách của nam nghệ sĩ. Bộ ảnh được xây dựng qua tám không gian riêng biệt, khai thác nhiều khía cạnh khác nhau trong hình ảnh của anh, kể cả những góc nhìn ít xuất hiện trên sân khấu.

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON - Ảnh 2.

BTS nhìn lại hành trình âm nhạc và những dấu mốc trong sự nghiệp qua bộ ảnh của DICON (Ảnh: DICON)

Với BTS, bộ ảnh tập trung vào hành trình chinh phục vị trí hàng đầu và những thành tựu nhóm đã tạo dựng. Không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, dự án còn hướng đến tương lai mà các thành viên mong muốn để lại. RM chia sẻ hy vọng BTS sẽ được nhớ đến sau 100 năm như một tập thể từng mang đến ước mơ và sự an ủi cho mọi người.

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON - Ảnh 3.

Stray Kids thể hiện tinh thần sáng tạo và năng lượng không ngừng tiến về phía trước (Ảnh: DICON)

Trong khi đó, Stray Kids được khắc họa qua tinh thần không đi theo lối mòn. Những hình ảnh lấy cảm hứng từ hành trình không ngừng tiến về phía trước thể hiện cá tính âm nhạc và năng lượng trình diễn của nhóm. Thành viên Seungmin cho biết cả nhóm vẫn đang tiếp tục hành trình, chưa nhìn thấy vạch đích phía trước.

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON - Ảnh 4.

CORTIS mang đến những khung hình phá cách với không gian được dàn dựng độc đáo (Ảnh: DICON)

Với CORTIS, bộ ảnh lựa chọn cách thể hiện phóng khoáng, phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc. Năm thành viên xuất hiện trong không gian được thiết kế nghiêng 90 độ và tương tác với bạt nhún, tạo nên những khoảnh khắc giàu năng lượng. Thành viên Juhoon mô tả buổi chụp bằng ba từ: tự do, năng lượng và phong cách.

Ấn phẩm lưu giữ dấu ấn riêng của nghệ sĩ

Bên cạnh phần hình ảnh, mỗi phiên bản được thiết kế với bìa riêng dành cho từng nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc. Bộ sưu tập còn có các tấm bưu thiếp mini chứa thông điệp viết tay của thành viên, thẻ ảnh selfie và những ấn phẩm ảnh chân dung đen trắng.

Riêng phiên bản G-Dragon có hai lựa chọn A và B, đi kèm các phụ phẩm khác nhau như ảnh gấp đơn sắc, poster và bưu thiếp mini hiệu ứng hologram. Những chi tiết này góp phần biến ấn phẩm thành vật phẩm lưu niệm, đồng thời lưu giữ hình ảnh nghệ sĩ ở một thời điểm cụ thể trong sự nghiệp.

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON - Ảnh 5.
G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON - Ảnh 6.

Bốn phiên bản G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS được phát hành với thiết kế bìa riêng (Ảnh: DICON)

Đợt đặt trước đầu tiên của DICON D’FESTA The Origin Edition bắt đầu từ 14 giờ ngày 4/11 và kéo dài đến 23 giờ 59 ngày 15/11. Sản phẩm được phân phối qua các nền tảng như DICON Mall, Weverse Shop, KakaoTalk Gift, Yes24, Aladin và Ktown4u. Danh sách nghệ sĩ thuộc đợt phát hành thứ hai cùng lịch đặt trước sẽ được công bố sau.

Không chỉ là bộ ảnh quy tụ những tên tuổi nổi bật, D’FESTA The Origin Edition còn cho thấy cách nhiếp ảnh lưu giữ bản sắc và hành trình sáng tạo của nghệ sĩ K-pop. Mỗi nhóm mang đến một câu chuyện riêng, tạo nên bức tranh đa dạng về những thế hệ đang góp phần định hình diện mạo âm nhạc Hàn Quốc.

Nguồn: Dispatch

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