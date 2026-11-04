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Đời sống

NewZgraphic: Quyền lợi người lao động cần biết khi doanh nghiệp ngừng hoạt động

KIM NGỌC, GIA NHI
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(HTV) - Khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, người lao động có thể được giải quyết nhiều quyền lợi liên quan đến tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm và ngày phép chưa nghỉ. Nắm rõ các quy định pháp luật sẽ giúp người lao động chủ động kiểm tra, bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình chấm dứt hợp đồng lao động.

Phá sản và giải thể đều dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên đây là hai thủ tục pháp lý có bản chất khác nhau. Theo Luật Phá sản 2014, phá sản là tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Trong khi đó, theo Luật Doanh nghiệp 2020, giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Sự khác biệt này cũng ảnh hưởng đến quá trình giải quyết quyền lợi của người lao động. Khi doanh nghiệp giải thể, các khoản nợ lương, trợ cấp, bảo hiểm và quyền lợi khác của người lao động phải được thanh toán theo thứ tự luật định trước khi hoàn tất thủ tục giải thể. Đối với doanh nghiệp phá sản, các khoản nợ liên quan đến người lao động được ưu tiên phân chia theo thứ tự quy định trong pháp luật về phục hồi, phá sản. 

Người lao động cần chủ động rà soát tiền lương còn nợ, thời gian đóng bảo hiểm và các khoản trợ cấp chưa được thanh toán để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

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